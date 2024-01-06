برنامج ريف يوضح تأثير بيانات دراسة الجدوى على التسجيل واستحقاق الدعم

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أوضح برنامج ريف تأثير بيانات دراسة الجدوى وعدم تطابقها مع مع التحليل المالي والاقتصادي للمشروع، على التسجيل واستحقاق الدعم.





دراسة الجدوى والتسجيل في برنامج ريف



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جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد استفسر بشأن سبب رفض طلب التسجيل بسبب بيانات دراسة الجدوى.وأجاب برنامج ريف، بقوله: "إن عدم تطابق بيانات دراسة الجدوى مع التحليل المالي والاقتصادي للمشروع وعدم ترابط البيانات المفصحة بالنشاط القائم ومخرجاته".

وفي وقت سابق، حدد برنامج ريف القطاعات والأنشطة والمنتجات المشمولة بالدعم في منطقة جازان، في حالة استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق.



جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال أحد المواطنين بشأن القطاعات والمنتجات المشمولة بالدعم في منقطة جازان.





دعم برنامج ريف في جازان



الحصول على دعم برنامج ريف



موعد صرف دعم ريف لشهر يناير



طريقة الاستعلام عن دعم ريف



دعم ريف في الشرقية



برنامج ريف في الدوادمي



وأجاب برنامج ريف بقوله: "مرحباً بك.. القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة جازان هي:- العسل- المحاصيل البعلية- الورد- البن- الفواكه ومنها (الرمان، العنب، الفراولة، المانجو، الليمون)،وأشار برنامج ريف أنه يتم تحديد قيمة الدعم حسب الميز النسبية لكل قطاع من القطاعات المشمولة بالدعم في البرنامج.كذلك أكد برنامج ريف، أنه لا يلزم وجود مزرعة للاستفادة من الدعم لقطاع الأسر المنتجة في حالة توفر شروط الأهلية والاستحقاق.جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد بشأن مدى إلزامية توفر مزرعة للحصول على الدعم ضمن منتجات وأنشطة برنامج ريف.وأجاب برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. لا يلزم وجود مزرعة للإستفادة من الدعم لقطاع الأسر المنتجة، وبإمكانك الإطلاع على الشروط و التسجيل عن طريق الرابط التالي: ⁦http://reef.gov.sa/#/faqs.كذلك حدد برنامج ريف، موعد صرف الدعم للدفعة الجديدة والتي ستكون بمشيئة الله، من يوم 1 إلى يوم 10 من شهر يناير المقبل من العام الجديد 2024م".وتفاعل برنامج ريف مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة خلال شهر يناير المقبل.وأكد برنامج ريف أنه سيتم إيداع الدعم خلال الفترة من يوم 1 إلى اليوم العاشر من شهر يناير المقبل، بمشيئة الله تعالى.ويمكن للمستفيدين الاستعلام من خلال الخطوات الاتية:- فتح رابط بوابة ريف.- ثم نقوم بالذهاب إلى تسجيل الدخول.- ثم نقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية.- كتابة كلمة المرور ويتم تدوين رمز التحقق المرئي ثم الضغط على تسجيل الدخول.- تسجيل رمز المرور المؤقت الذى تم ارسالة إلى رقم الجوال.- وبعد ذلك نقوم بفتح القائمة الرئيسية واختيار الأهلية والاستحقاق.- ويتم تحديد سجل الأهلية من القائمة الفرعية.- وسوف يظهر لنا تفاصيل الطلب وحالته إما أن يكون قيد الدراسة، أو مقبول، أو غير مستحق.وفي وقت سابق، حدد برنامج ريف القطاعات والمنتجات والأنشطة المشمولة بالدعم في المنطقة الشرقية.جاء ذلك في رد من برنامج سكني على سؤال مستفيد استفسر بشأن القطاعات والأنشطة المدعومة من البرنامج في الشرقية.وأجاب برنامج ريف بقوله: إن القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المنطقة الشرقية هي:- العسل- الرمان- العنب- الفراولة- المانجو- الليمونوأكد برنامج ريف، أنه يتم تحديد الأنشطة الشمولة بالدعم حسب الميز النسبية لكل قطاع.أيضا حدد البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية "برنامج ريف"، القطاعات المشمولة بالدعم في محافظة الدوادمي.جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد بشأن القطاعات المشمولة بالدعم في الدوادمي.وأجاب برنامج ريف، بقولها: "مرحباً بك: القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة الرياض وتشمل الدوادمي أيضا:هي:- العسل- الفواكه وتشمل الرمان- العنب- الفراولة- الليمون

وفي وقت سابق، حدد برنامج ريف القطاعات والمنتجات والأنشطة المشمولة بالدعم في منطقة مكة المكرمة.





دعم ريف في منطقة مكة



جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد بشأن القطاعات والمنتجات المشمولة بالدعم في منطقة مكة.وأجاب برنامج بقوله إن القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة مكة المكرمة هي العسل، المحاصيل البعلية(القمح، الشعير، الذرة السمسم، الدخن، الحبحب البعلي) الورد، الفواكه، حسب الميز النسبية لكل قطاع".كذلك أكد برنامج يف أن محافظة بلقرن مشمولة بالدعم ضمن محافظات منطقة عسير حسب المنتجات التي يشملها الدعم بالمنقطة.



جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد قال فيه: "بلقرن في منطقة هل هي مشمولة بالدعم.. وما هي المنتجات المدعومة؟".





دعم ريف في بلقرن



وأجاب برنامج ريف بقوله: "مرحباً بك.. المِيَز النسبية لمنطقة عسير (منتجات الألبان ومشتقاتها، مصنوعات ومنتجات الجلود، الأسماك (المناطق الساحلية) منتجات الفواكه، مخلفات النباتات والروث والحيواني، المنتجات من النباتات، الحيازات الصغيرة والمتوسطة،م نتجات الدقيق، منتجات النحل والعسل، الزيوت العطرية".وفي وقت سابق، أكد برنامج ريف، أن التسجيل في برنامج تمهير لا يؤثر عى دعم رفي في حالة استيفاء شروط والأهلية والاستحقاق للحصول على الدعم.



جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم .. هل تمهير يؤثر على دعم ريف

ريف؟".





برنامج تمهير ودعم ريف



إيداع دعم ريف



دعم ريف في نجران



وأجاب برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. لا يؤثر على برنامج التنمية الريفية المستدامة، وبإمكانك الاطلاع على الشروط والتسجيل عن طريق الرابط التالي: ⁦https://reef.gov.sa/#/faqs⁩، نشكر لك تواصلك".وفي وقت سابق، أكد برنامج ريف، استمرار إيداع الدعم في حسابات المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد بشأن موعد إيداع الدعم لشهر ديسمبر .وأجاب برنامج ريف بقوله: "يتم صرف الدعم لمستفيدين برنامج التنمية الريفية المستدامة من تاريخ 1 إلى 10 ميلادي من كل شهر، نشكر لك تواصلك".كذلك أوضح برنامج بالتفصيل، القطاعات المشمولة بالدعم في منطقة نجران، للحصول على الدعم في حالة استيفاء شروط الأهلية.جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حسابه في منصة إكس، على سؤال مستفيد استفسر بشأن القطاعام المشمولة بالدعم في نجران.وأجاب برنامج ريف بقوله: "مرحباً بك.. المِيَز النسبية لمنطقة نجران (منتجات الألبان ومشتقاتها، مصنوعات ومنتجات الجلود، منتجات الفواكه، مخلفات النباتات والروث الحيواني، الحيازات الصغيرة والمتوسطة، منتجات النحل والعسل) نشكر لك تواصلك.





طريقة التسجيل في دعم ريف

