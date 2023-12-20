برنامج ريف يوضح القطاعات والمنتجات المدعومة في منطقة مكة

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حدد برنامج ريف القطاعات والمنتجات والأنشطة المشمولة بالدعم في منطقة مكة المكرمة.
دعم ريف في منطقة مكة
جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد بشأن القطاعات والمنتجات المشمولة بالدعم في منطقة مكة.
وأجاب برنامج بقوله إن القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة مكة المكرمة هي العسل، المحاصيل البعلية(القمح، الشعير، الذرة السمسم، الدخن، الحبحب البعلي) الورد، الفواكه، حسب الميز النسبية لكل قطاع".
وفي وقت سابق، أكد برنامج يف أن محافظة بلقرن مشمولة بالدعم ضمن محافظات منطقة عسير حسب المنتجات التي يشملها الدعم بالمنقطة.
جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد قال فيه: "بلقرن في منطقة هل هي مشمولة بالدعم.. وما هي المنتجات المدعومة؟".
دعم ريف في بلقرن
وأجاب برنامج ريف بقوله: "مرحباً بك.. المِيَز النسبية لمنطقة عسير (منتجات الألبان ومشتقاتها، مصنوعات ومنتجات الجلود، الأسماك (المناطق الساحلية) منتجات الفواكه، مخلفات النباتات والروث والحيواني، المنتجات من النباتات، الحيازات الصغيرة والمتوسطة،م نتجات الدقيق، منتجات النحل والعسل، الزيوت العطرية".
وفي وقت سابق، أكد برنامج ريف، أن التسجيل في برنامج تمهير لا يؤثر عى دعم رفي في حالة استيفاء شروط والأهلية والاستحقاق للحصول على الدعم.
جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم .. هل تمهير يؤثر على دعم ريف
ريف؟".
برنامج تمهير ودعم ريف
وأجاب برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. لا يؤثر على برنامج التنمية الريفية المستدامة، وبإمكانك الاطلاع على الشروط والتسجيل عن طريق الرابط التالي: https://reef.gov.sa/#/faqs، نشكر لك تواصلك".
وفي وقت سابق، أكد برنامج ريف، استمرار إيداع الدعم في حسابات المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.
إيداع دعم ريف
جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد بشأن موعد إيداع الدعم لشهر ديسمبر .
وأجاب برنامج ريف بقوله: "يتم صرف الدعم لمستفيدين برنامج التنمية الريفية المستدامة من تاريخ 1 إلى 10 ميلادي من كل شهر، نشكر لك تواصلك".
كذلك أوضح برنامج بالتفصيل، القطاعات المشمولة بالدعم في منطقة نجران، للحصول على الدعم في حالة استيفاء شروط الأهلية.
جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حسابه في منصة إكس، على سؤال مستفيد استفسر بشأن القطاعام المشمولة بالدعم في نجران.
دعم ريف في نجران
وأجاب برنامج ريف بقوله: "مرحباً بك.. المِيَز النسبية لمنطقة نجران (منتجات الألبان ومشتقاتها، مصنوعات ومنتجات الجلود، منتجات الفواكه، مخلفات النباتات والروث الحيواني، الحيازات الصغيرة والمتوسطة، منتجات النحل والعسل) نشكر لك تواصلك.
طريقة التسجيل في دعم ريف
يمكن التسجيل في برنامج ريف للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:
- الذهاب إلى منصة ريف الإلكترونية (اضغط هنا).
- إنشاء حساب جديد إذا كان ليس لديك حساب ومن ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية وكافة البيانات المطلوبة.
- قم بتعيين كلمة مرور خاصة بحسابك.
- حدد البرنامج المناسب لك.
- سيتم الانتقال إلى صفحة بها حقول فارغة نقوم من خلالها بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- انقر في النهاية على كلمة طلب الدعم
ما هو برنامج ريف؟
برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.
أهداف برنامج ريف:
وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.
حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.
شروط القبول في برنامج ريف:
حدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.