برنامج ريف يوضح القطاعات والمنتجات المدعومة في منطقة مكة

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حدد برنامج ريف القطاعات والمنتجات والأنشطة المشمولة بالدعم في منطقة مكة المكرمة.





دعم ريف في منطقة مكة



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جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد بشأن القطاعات والمنتجات المشمولة بالدعم في منطقة مكة.وأجاب برنامج بقوله إن القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة مكة المكرمة هي العسل، المحاصيل البعلية(القمح، الشعير، الذرة السمسم، الدخن، الحبحب البعلي) الورد، الفواكه، حسب الميز النسبية لكل قطاع".وفي وقت سابق، أكد برنامج يف أن محافظة بلقرن مشمولة بالدعم ضمن محافظات منطقة عسير حسب المنتجات التي يشملها الدعم بالمنقطة.



جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد قال فيه: "بلقرن في منطقة هل هي مشمولة بالدعم.. وما هي المنتجات المدعومة؟".





دعم ريف في بلقرن



وأجاب برنامج ريف بقوله: "مرحباً بك.. المِيَز النسبية لمنطقة عسير (منتجات الألبان ومشتقاتها، مصنوعات ومنتجات الجلود، الأسماك (المناطق الساحلية) منتجات الفواكه، مخلفات النباتات والروث والحيواني، المنتجات من النباتات، الحيازات الصغيرة والمتوسطة،م نتجات الدقيق، منتجات النحل والعسل، الزيوت العطرية".وفي وقت سابق، أكد برنامج ريف، أن التسجيل في برنامج تمهير لا يؤثر عى دعم رفي في حالة استيفاء شروط والأهلية والاستحقاق للحصول على الدعم.



جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم .. هل تمهير يؤثر على دعم ريف

ريف؟".





برنامج تمهير ودعم ريف



إيداع دعم ريف



دعم ريف في نجران



وأجاب برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. لا يؤثر على برنامج التنمية الريفية المستدامة، وبإمكانك الاطلاع على الشروط والتسجيل عن طريق الرابط التالي: ⁦https://reef.gov.sa/#/faqs⁩، نشكر لك تواصلك".وفي وقت سابق، أكد برنامج ريف، استمرار إيداع الدعم في حسابات المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد بشأن موعد إيداع الدعم لشهر ديسمبر .وأجاب برنامج ريف بقوله: "يتم صرف الدعم لمستفيدين برنامج التنمية الريفية المستدامة من تاريخ 1 إلى 10 ميلادي من كل شهر، نشكر لك تواصلك".كذلك أوضح برنامج بالتفصيل، القطاعات المشمولة بالدعم في منطقة نجران، للحصول على الدعم في حالة استيفاء شروط الأهلية.جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حسابه في منصة إكس، على سؤال مستفيد استفسر بشأن القطاعام المشمولة بالدعم في نجران.وأجاب برنامج ريف بقوله: "مرحباً بك.. المِيَز النسبية لمنطقة نجران (منتجات الألبان ومشتقاتها، مصنوعات ومنتجات الجلود، منتجات الفواكه، مخلفات النباتات والروث الحيواني، الحيازات الصغيرة والمتوسطة، منتجات النحل والعسل) نشكر لك تواصلك.





طريقة التسجيل في دعم ريف



ما هو برنامج ريف؟



أهداف برنامج ريف:

شروط القبول في برنامج ريف:

