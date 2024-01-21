برنامج ريف يوضح القطاعات المشمولة بالدعم في حائل

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حدد برنامج ريف، القطاعات والمنتجات المشمولة بالدعم في منطقة حائل .

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، عبر حسابه في منصة إكس على سؤال مستفيد قال فيه : "هل قرية الأجفر تبع حائل.. وما هي القطاعات المدعومة؟". اضافة اعلان





دعم ريف في حائل



دعم ريف ومدة دراسة الطلب



وأجاب برنامج ريف بقوله: "مرحباً بك.. القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة حائل هي: العسل، الفواكه(الرمان، المشمش، الخوخ، البخارى، العنب، الفراولة، الليمون)، حسب الميز النسبية لكل قطاع، نشكر لك تواصلك".وفي وقت سابق، حدد برنامج ريف، الإجراء المطلوب حال تجاوز مدة دارسة الطلب لـ 90 يوماً، لمستفيد الدعم من الأسر المنتجة.جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم سجلت دعم ريف وحتى الأمن لم أحصل على الدعم؟ ماذا أفعل؟".وأجاب برنامج ريف، بقولها : "مرحباً بك. مدة دراسة الطلب لمستفيدين برنامج التنمية الريفية 90 يوما من إنشاء الطلب وعند تجاوز المدة يمكنك مراجعة الفرع التابع لمنطقتك".





طريقة التسجيل في دعم ريف



ما هو برنامج ريف؟



أهداف برنامج ريف:

شروط القبول في برنامج ريف:

