الأحد، 09 رجب 1445 ، 21 يناير 2024

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برنامج ريف يوضح القطاعات المشمولة بالدعم في حائل

برنامج ريف - ريف
برنامج ريف
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حدد برنامج ريف، القطاعات والمنتجات المشمولة بالدعم في منطقة حائل .
جاء ذلك في رد من برنامج ريف، عبر حسابه في منصة إكس على سؤال مستفيد قال فيه : "هل قرية الأجفر تبع حائل.. وما هي القطاعات المدعومة؟".اضافة اعلان

دعم ريف في حائل


وأجاب برنامج ريف بقوله: "مرحباً بك.. القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة حائل هي: العسل، الفواكه(الرمان، المشمش، الخوخ، البخارى، العنب، الفراولة، الليمون)، حسب الميز النسبية لكل قطاع، نشكر لك تواصلك". 

دعم ريف ومدة دراسة الطلب



وفي وقت سابق، حدد برنامج ريف، الإجراء المطلوب حال تجاوز مدة دارسة الطلب لـ 90 يوماً، لمستفيد الدعم من الأسر المنتجة.
جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم سجلت دعم ريف وحتى الأمن لم أحصل على الدعم؟ ماذا أفعل؟".

وأجاب برنامج ريف، بقولها : "مرحباً بك. مدة دراسة الطلب لمستفيدين برنامج التنمية الريفية 90 يوما من إنشاء الطلب وعند تجاوز المدة يمكنك مراجعة الفرع التابع لمنطقتك".


طريقة التسجيل في دعم ريف


يمكن التسجيل في برنامج ريف للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

- الذهاب إلى منصة ريف الإلكترونية (اضغط هنا).
- إنشاء حساب جديد إذا كان ليس لديك حساب ومن ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية وكافة البيانات المطلوبة.
- قم بتعيين كلمة مرور خاصة بحسابك.
- حدد البرنامج المناسب لك.
- سيتم الانتقال إلى صفحة بها حقول فارغة نقوم من خلالها بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- انقر في النهاية على كلمة طلب الدعم

ما هو برنامج ريف؟


برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

أهداف برنامج ريف:



وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.
حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

شروط القبول في برنامج ريف:


حدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.


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