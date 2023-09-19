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صحيفة تواصل الالكترونية

برنامج الأغذية يحذر من كارثة تهدد 700 مليون شخص

المجاعة
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أوضحت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، أن أزمة الجوع العالمية تركت أكثر من 700 مليون شخص لا يعرفون متى أو ما إذا كانوا سيأكلون مرة أخرى.اضافة اعلان
وأشارت إلى أن الطلب على الغذاء يتزايد بلا هوادة بينما يجف التمويل الإنساني لدعم من يحتاجون إلى الغذاء عالميا.

حجم توريدات الحبوب



وأضافت منظمة الفاو في هذا الصدد، إن حجم توريدات الحبوب من روسيا وأوكرانيا سيؤثر على أسعار الأغذية، هذا إلى جانب أزمة نقص التمويل التي اضطرت الوكالة إلى خفض حصص الغذاء لملايين الأشخاص.

جملة من الكوارث الطبيعية



وهناك المزيد من الخفض بالحصص الغذائية في الطريق، إضافة لجملة من الكوارث الطبيعية التي باتت تضرب بلا هوادة، تخلف وراءها ملايين الناس بلا مأؤى وبلا سبل بقاء.
وتابع بيان الفاو، أن هناك الآن 45 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد.
وفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي في 79 دولة فإن واحدا من كل 10 من سكان العالم لا يزالون ينامون جائعين كل ليلة.

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