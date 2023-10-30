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برفقة والديهما.. التوأم السيامي النيجيري حسن وحسينة يصل الرياض

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التوأم السيامي النيجيري
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وصل، اليوم الاثنين، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة" برفقة والديهما.

دراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهمااضافة اعلان

وقدم التوأم من جمهورية نيجيريا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، حيث نُقلَ التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

إنسانية المملكة التي بلغ مداها العالم أجمع

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله الربيعة، أن هذه المبادرات تجسد إنسانية المملكة التي بلغ مداها العالم أجمع.
ورفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما يوليانه من دعم واهتمام لبرنامج فصل التوائم السيامية، وللعمل الإنساني بشكل عام، منوهًا بما تتمتع به المملكة من خبرات وإمكانات طبية متفوقة جعلتها في مقدمة دول العالم في مجال فصل التوائم السيامية.

والدا التوأم يشكران خادم الحرمين

من جانبهما عبر والدا التوأم عمر رايانو ونورة راليه، عن مشاعر البهجة والسرور التي غمرتهما منذ تلقيهما التوجيه الكريم، معربين عن شكرهما الجزيل وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين، سائلين الله تعالى أن يحفظه ويمد في عمره ويجزيه خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة وأن يديم عليها الخير والأمان.

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