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برعاية وزير الحرس الوطني.. رئيس الجهاز العسكري المكلف يفتتح مؤتمر التعليم العالي العسكري 2024

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، افتتح رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي مؤتمر التعليم العالي العسكري 2024, الذي تنظمه كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان خلال الفترة 15 - 17 أبريل 2024م، بمشاركة عدد من المفكرين والخبراء والباحثين.اضافة اعلان

مؤتمر التعليم العالي العسكري :


وبُدئ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، عقب ذلك ألقى قائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان اللواء الركن عبدالله المطردي كلمة أكد فيها عناية واهتمام الحكومة الرشيدة عامةً، ووزارة الحرس الوطني خاصةً، بالعلم والإيمان بدورها في بناء القطاعات العسكرية والأمنية، واستدامة تطورها ورفع درجة تنافسيتها وتأثيراتها على التنمية، ولقد توجت هذه العناية وهذا الاهتمام بإقامة هذا المؤتمر ودعوة جميع القطاعات العسكرية للمشاركة في فعالياته؛ تحقيقاً للإثراء العلمي المأمول، وتأكيداً على تكاملية الجهات المعنية بالتعليم العسكري.
وقد شاهد الحضور عرضاً مرئياً استعرض خلاله مسيرة التعليم والتدريب العسكري بوزارة الحرس الوطني ومدى الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع.
كما دشّن رئيس الجهاز العسكري المكلف، المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يضم أركانًا تعريفية للجهات المشاركة والمعنية بالتعليم العالي.

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كلية 9:59 م الثلاثاء، 26 مارس 2024

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