برعاية خادم الحرمين .. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2023

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2023، وذلك في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية بالرياض. اضافة اعلان



تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد



وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة الجائزة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وقال سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في كلمة له بهذه المناسبة: "يسعدنا حضوركم اليوم ومباركتكم لهذا الحفل لتكريم جهود صفوة من المنشآت والمنظمات وأصحاب المبادرات والاحتفاء بمنجزاتهم والثناء على أعمالهم ودفعهم نحو المزيد من الإنجاز".

وأضاف سموه: تفخر جائزة الملك خالد بالرعاية الكريمة التي تحظى بها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه -، حاملةً اسم - المغفور له بإذن الله - الملك خالد بن عبدالعزيز -طيب الله ثراه- الذي نقتدي به، ونسير على خطاه ونحتذي بها.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد، أنه استجابة للدور الريادي، والأثر التنموي والفاعل الذي تضطلع به؛ تعمل جائزة الملك خالد في إطار التعاون المثمر المشترك بين مختلف الجهات والقطاعات نحو تحقيق مستهدفات الرؤية 2030 التي تسير بخطى ثابتة وسريعة وواضحة بتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين، وقيادة ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .

وأفاد سموه أن مؤسسة الملك خالد تحمل على عاتقها دوراً ريادياً يؤكد على الالتزام بتربعها في طليعة الأعمال التنموية, كما تعتز أيما اعتزازٍ بأثر برامجها ومبادراتها التي تصبو إلى تحقيق النمو المستدام.

وتابع سموه بقوله " لقد عملنا على ذلك لأعوام خلت، وها نحن اليوم بينكم نؤكد على استمراريتنا لهذا العمل الذي يخولنا أن نواصل التقدم في دعم وازدهار مجتمعنا -بإذن الله- مؤمنين بمواطنينا وكفاءة مؤسساتنا وقدرتها على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي".

عقب ذلك شاهد سمو أمير منطقة الرياض، والحضور، عرضًا مرئيًا عن الجائزة وفروعها.



إعلان أسماء الفائزين



ثم أعلن أمين عام الجائزة سعود الشمري، أسماء الفائزين حيث حاز على جائزة شركاء التنمية في المركز الأول "منصة فهيم التعليمية"، يليه المركز الثاني "مصحف الحرمين الإلكتروني للمكفوفين"، ونال المركز الثالث "شركة شباب مجتمعي الوقفية"، فيما حصد المركز الأول في جائزة تميز المنظمات غير الربحية "جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة".

والمركز الثاني "الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية – بناء"، وحازت على المركز الثالث "الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى - عناية"، أما جائزة الملك خالد للاستدامة نالت المركز الأول "إدارة تشغيل معامل بقيق - أرامكو السعودية" وحازت على المركز الثاني "شركة التعدين العربية السعودية - معادن" بينما كان المركز الثالث من نصيب "الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك".

وفي نهاية الحفل تسلّم سمو أمير منطقة الرياض هدية تذكارية من سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.