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برد ومطر.. "المسند" يكشف أسرارًا جديدة عن دخول المربعانية

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المربعانية
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أسرارًا جديدة عن دخول المربعانية.

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متى تدخل المربعانية؟

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"،  أن المؤقتين لا يستطيعون تحديد وقت دخول المربعانية أو خروجها في تاريخ معين لا تتقدم عنه ولا تتأخر مثل شروق الشمس وبداية الشهر مثلاً.
وأضاف أن المربعانية لها خصائص جوية مميزة ببرودتها النهارية والمسائية، وبأمطارها الديمية، وبتشكل الندى فجرًا، وخروج البخار من الفم، وسقوط أوراق الشجر، فمتى ما وجدت هذه الخصائص أو بعضها فإن المربعانية قد دخلت.

المربعانية لا تخضع لتوقعات البشر

وبين أن المربعانية وإن كان الإنسان قد وضع لها تاريخًا محددًا لدخولها وخروجها، فإن الطبيعة الجوية لا تخضع لتقويم الإنسان وتقديره أو تحديده، فقد تتقدم أو تتأخر من عام لآخر، ومع ذلك أنا مع وضع تاريخ للمواسم كالوسم والمربعانية والشبط وغيرها، من أجل الاستئناس بها فقط، لا من أجل أن نختلف عليها، أو يخطئ بعضنا بعضًا.

سبب تسمية المربعانية بهذا الاسم

وأكد أن المربعانية متى ما توافرت خصائصها فقد دخلت، وهي وإن سُميت بذلك لأن عدد أيامها 40 يومًا ولكن في بعض السنوات قد تقل عن ذلك بكثير، أو تزيد حسب الظروف الجوية في ذلك الوقت.

تحذير من تساقط الثلوج وشتاء بارد في الشمال

يأتي هذا في وقت حذر فيه خبراء الأرصاد من فرص مرتفعة لتساقط الثلوج على جبل اللوز وشتاء بارد في مناطق شمال المملكة.

أجواء باردة وأمطار متفاوتة

وحسب "طقس العرب"، فإن التوقعات تُشير إلى تأثر المملكة بشتاء بارد شمالاً، إضافة لحالات جوية ماطرة على فترات متباعدة.

كتل هوائية باردة مع مرتفع جوي بارد

كما هو من المتوقع أن تتأثر غرب القارة الأوروبية بكتل هوائية باردة مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا على شرق القارة الأوروبية، حيث يتوقع أن تندفع بعض الكتل الهوائية الباردة نحو شمال وشرق الجزيرة العربية.

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