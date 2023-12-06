برد ورياح.. شاهد غزارة الأمطار على طريق الشميسي السريع غرب مكة

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها المملكة، تساقطت اليوم كميات
غزيرة من الأمطار على طريق الشميسي القديم والسريع غرب مكة المكرمة.
أمطار
غزيرة على طريق الشميسي السريع بمكةوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار بغزارة
على على طريق الشميسي القديم والسريع غرب مكة، مصحوبة برياح نشطة وتناثر حبات
البرد.
📍 أمطار غزيرة بين طريق الشميسي القديم والسريع— طقس (@tqqs) December 6, 2023
غرب #مكه_المكرمة
الأربعاء ٢٢ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
6 ديسمبر 2023 م#وسم_1445
📸 عبدالرحمن السلمي
.
. pic.twitter.com/cebBu1hm9D
رياح
مثيرة للأتربة وأمطار رعديةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من
متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية
الأفقية.
وبين ان الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة,مكة المكرمة, وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على
معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح
وهطول الأمطار.
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