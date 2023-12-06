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برد ورياح.. شاهد غزارة الأمطار على طريق الشميسي السريع غرب مكة

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أمطار غزيرة على طريق الشميسي السريع بمكة
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بالتزامن مع التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها المملكة، تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار على طريق الشميسي القديم والسريع غرب مكة المكرمة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة على طريق الشميسي السريع بمكة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار بغزارة على على طريق الشميسي القديم والسريع غرب مكة، مصحوبة برياح نشطة وتناثر حبات البرد.

رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وبين ان الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة,مكة المكرمة, وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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