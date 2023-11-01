برد على الرياض.. وأمطار غزيرة بالدمام وشمال رماح

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت هطول أمطار الخير على أحياء الدمام وشمال رماح بمنطقة الرياض.

ووثقت مقاطع فيديو حالة مطرية غزيرة خاصة على الطرق السريعة، خلال الساعات الماضية، في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق. اضافة اعلان





أمطار على الرياض



أمطار جازان



امطار غزيره على #الدمام_الان

من عبدالعزيز الزهراني pic.twitter.com/JRrc4pAjp8 — طقس الغربية (@tags_algharbiuh) November 1, 2023

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه من هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض، تصحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وتشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية والحريق والخرج والدلم والمزاحمية، وحريملاء، وحوطة بني تميم وضرما ومرات.وبيّن المركز أن الحالة تستمر ـ بمشيئة الله ـ حتى الساعة الـ 11 مساءً، وأهاب الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مصحوبة برياح شديدة، وصواعق رعدية، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات، الحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ١٠ مساءً.