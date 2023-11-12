برد شديد.. خبير طقس يُحذر من بداية "الغفر" وانتشار هذه الأمراض

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من بداية "الغفر" وهو النجم الثالث من نجوم الوسم، وانتشار عدة أمراض.



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أهم الظواهر المناخية لـ"الغفر"



أمطار رعدية على هذه المناطق



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن أهم الظواهر المناخية لـ"الغفر" من الوسم تتمثل في الآتي:1 - أيامه تبلغ 13 يومًا.2 - تكثر فيه الأمراض المعروفة بأمراض البرد "الإنفلونزا والسعال والزكام".3 - تستمر فيه زيادة الليل على حساب النهار، ويقل فيه شرب الماء.4 - تستمر فيه زراعة القمح والشعير والخضراوات في وسط المملكة.5 - تبدأ فيه المظاهر الشتوية وتزداد فيه برودة الجو ليلاً، بينما نهاره معتدل، وأحيانًا يميل للبرودة، إذا هبت رياح أصلها سيبيري أو قطبي.6 - مطره ينبت الفقع وحسب النماذج العددية للطقس من الاثنين 29 ربيع ثاني 1445هـ متوقع - إن شاء الله - حالة ممطرة و هي الحالة الثالثة لموسم هذا العام.7 - لهواة البر والمسافرين، الأجواء جيدة للتنزه، أنصح بأخذ الاحتياطات في الملابس الشتوية الخفيفة والمتوسطة ليلاً، سواء في الاستراحات والمخيمات في الأماكن المكشوفة خاصة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية من المملكة.8 - تحلو فيه فاكهة الشتاء وهي الضو "النار"، ومن المهم اتخاذ الاحتياطات المناسبة من ناحية التهوية، واتباع شروط النظامية لشب الضو في المنتزهات للمصلحة العامة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، وتبوك.

سحب رعدية ممطرة

في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

