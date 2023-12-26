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بردية هائلة.. شاهد حجم كرات البرد المتساقط على الحرة في الطائف

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كرات البرد شرق الطائف
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استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر الذي تشهده مناطق مختلفة من المملكة، شهدت محافظة الطائف من أمس بردية قوية مصحوبة برياح نشطة وأجواء باردة.اضافة اعلان

كرات البرد تتساقط شرق الطائف

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بردية هائلة وكرات برد كثيفة على الحرة جنوب غرب تربة البقوم شرق محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

أمطار وبرد ورياح على هذه المناطق

وبين أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، والرياض.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

 وشددت على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.


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