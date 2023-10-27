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براتب 7 آلاف ريال.. بادر بالتقديم في وظائف سوق المال قبل انتهائها غدًا

حساب المواطن - ريال
هيئة سوق المال
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تنتهي غدًا السبت، فرصة التقدم لبرنامج هيئة السوق المالية لتهيئة حملة الدبلوم المنتهي بالتوظيف بمكافأة شهرية (7000) ريال.اضافة اعلان


مميزات البرنامج 


ويشمل البرنامج على مميزات إضافية منها: تأمين طبي، تأمينات اجتماعية، توظيف برواتب تنافسية ومزايا متعددة.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في (برنامج تهيئة حملة الدبلوم) المنتهي بالتوظيف لممارسة مختلف أعمال الدعم بشكل محترف واستقطاب المميزين منهم في الهيئة بغرض سد الاحتياج القائم.

التخصصات المطلوبة

- السكرتارية التنفيذية
- إدارة مكتبية
- خدمة عملاء
- الموارد البشرية

الشروط

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- التفرغ التام.
- أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم مدة الدراسة لا تقل عن سنتين (أربع فصول دراسية).
- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة هجرية.
- اجتياز المقابلات الشخصية.
- لا يُشترط الخبرة.

المميزات

- عقد تدريب وتأهيل على رأس العمل مدته سنة واحدة قابلة لتمديد.
- يمنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.
- رواتب تنافسية ومزايا متعددة بعد اجتياز البرنامج.
- أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر مجموعها واحد وعشرون (21) يومًا.
- تسجيل المتدرب في نظام التأمينات الاجتماعية مع تحمل الهيئة لحصة المتدرب في نظام التأمينات.
- تأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء فقط.

طريقة التقديم

بدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1445/4/3هـ عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى نهاية يوم  السبت 1445/4/13هـ.

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