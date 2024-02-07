بدون طبيب..طرق التحكم في كمية الطعام وفقدان الوزن

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أوضح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف كيف يمكن تدريب النفس على تناول كمية قليلة
من الطعام وتحسين النظام الغذائي بهدف التخلص من الوزن الزائد.
تدريب النفس على تناول كمية قليلة من الطعام وإنقاص الوزنوأشار مياسنيكوف، إلى أن الإفراط في تناول الطعام كما هو معروف ضار، لذلك
يجب تقليل كمية الطعام وتدريب النفس على تناول كميات أقل.
وأضاف، سوف يعتاد الجهاز الهرموني على ذلك، ولكن بصورة تدريجية فقط، وبالطبع يجب أن يشارك الدماغ في هذه العملية.
احتواء فرط الشهية وضبط النفس يؤدي إلى تغير الذوقويؤكد مياسنيكوف احتواء فرط الشهية وضبط النفس تدريجيا يؤدي إلى تغير في
الذوق والتفضيلات في اختيار الطعام.
ويشير الدكتور إلى أن تقليل كمية الطعام المتناول هو خطوة ضرورية على طريق التغذية الصحيحة.
تناول وجبة خفيفة صحية من الخضارويقول: عندما نقول يجب على الشخص أن يحاول السيطرة على الشعور بالجوع، لا
نقصد تحمل الجوع، بل جعله مسألة طبيعية، وبالطبع يجب تناول شيئا خفيفا.
وينصح مياسنيكوف بتناول وجبة خفيفة صحية من الخضار، ويجب أن يشعر الشخص ببعض الجوع دائما.
منح النفس مكافأة في الأعياد والمناسباتويمكن للأفراد في الأعياد أو مرة في الشهر تناول الحلويات والمعجنات وما
يشتهي وغير ذلك.
ويشير مياسنيكوف إلى أن التغذية هي إحدى الغرائز الأساسية التي تمنحنا متعة الحياة. لذلك علينا الاستمتاع بالطعام بالشكل الصحيح لتجنب مضار الإكثار منه.