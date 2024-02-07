الأربعاء، 26 رجب 1445 ، 07 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بدون طبيب..طرق التحكم في كمية الطعام وفقدان الوزن

وجبات صحية
تدريب النفس على تقليل كمية الطعام
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف كيف يمكن تدريب النفس على تناول كمية قليلة من الطعام وتحسين النظام الغذائي بهدف التخلص من الوزن الزائد.اضافة اعلان

تدريب النفس على تناول كمية قليلة من الطعام وإنقاص الوزن

وأشار مياسنيكوف، إلى أن الإفراط في تناول الطعام كما هو معروف ضار، لذلك يجب تقليل كمية الطعام وتدريب النفس على تناول كميات أقل.
وأضاف، سوف يعتاد الجهاز الهرموني على ذلك، ولكن بصورة تدريجية فقط، وبالطبع يجب أن يشارك الدماغ في هذه العملية.

احتواء فرط الشهية وضبط النفس يؤدي إلى تغير الذوق

ويؤكد مياسنيكوف احتواء فرط الشهية وضبط النفس تدريجيا يؤدي إلى تغير في الذوق والتفضيلات في اختيار الطعام.
ويشير الدكتور إلى أن تقليل كمية الطعام المتناول هو خطوة ضرورية على طريق التغذية الصحيحة.

تناول وجبة خفيفة صحية من الخضار

ويقول: عندما نقول يجب على الشخص أن يحاول السيطرة على الشعور بالجوع، لا نقصد تحمل الجوع، بل جعله مسألة طبيعية، وبالطبع يجب تناول شيئا خفيفا.
وينصح مياسنيكوف بتناول وجبة خفيفة صحية من الخضار، ويجب أن يشعر الشخص ببعض الجوع دائما.

منح النفس مكافأة في الأعياد والمناسبات

ويمكن للأفراد في الأعياد أو مرة في الشهر تناول الحلويات والمعجنات وما يشتهي وغير ذلك.
ويشير مياسنيكوف إلى أن التغذية هي إحدى الغرائز الأساسية التي تمنحنا متعة الحياة. لذلك علينا الاستمتاع بالطعام بالشكل الصحيح لتجنب مضار الإكثار منه.

اقرأ أيضا

رسميًا.. إيقاف زيارة هؤلاء للمدارس في فترة الاختبارات

تحذير من الضمان.. تجاهل هذه الخطوة وراء عدم الأهلية للمعاش

بالخطوات.. تعرف على طريقة تسجيل المشترك آليا في التأمينات

"تقني حقل" يفتح القبول في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثالث

عاجل.. إتاحة الحجز والشراء في حزمة من المشاريع السكنية دون اشتراط الدعم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الارصاد - الطقس - الرصد الآلي
12:30 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

بدأ اليوم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد

أمطار غزيرة على عسير
12:09 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. أمطار ورياح قوية على مكة والمدينة وهذه المناطق لـ10 مساءً

الشركة ..السعودية للكهرباء
11:10 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. بشرى من الشركة السعودية للكهرباء عن طرح صكوك ثنائية الشريحة

5467غ
10:53 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

طقس الرياض.. شاهد قوة تساقط البرد بالعجلية جنوب الأفلاج

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

اختبار الأختبارات اختبارات
3:33 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

بشرى لمستفيدي الضمان حول التسجيل في اختبارات التحصيل الدراسي

مساند
3:10 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

توضيح مهم من "مساند" حول التأمين على العاملة المنزلية بعد إبرام العقد

أخبار السعودية
3:00 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

أخبار السعودية.. طرح مشاريع سكنية دون اشتراط الدعم وبشرى من "الكهرباء"

الوطنية للإسكان
1:04 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. إتاحة الحجز والشراء في حزمة من المشاريع السكنية دون اشتراط الدعم

نظام نور
12:45 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

خطوات نقل طالب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور

أمطار غزيرة على عسير
12:09 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. أمطار ورياح قوية على مكة والمدينة وهذه المناطق لـ10 مساءً