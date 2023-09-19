بدولتين خليجيتين.. شاهد السيول تحول منطقة صحراوية إلى بحيرات

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بعد كارثة درنة شرق ليبيا، تجددت المخاوف بعدما تشكلت فيضانات وسيول شديدة على حدود الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. اضافة اعلان





السيول تحول منطقة صحراوية إلى بحيرات



أمطار غزيرة وسيول جارية بسلطنة عمان



مياه السيول تجرف السيول



وأظهر مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف حولت السيول منطقة صحراوية في البلدين إلى بحيرة جراء هطول الأمطار الغزيرة.كما أظهرت سيولا شديدة تجرف سيارة وكل ما يعترض طريقها بمنطقة سمد الشان التابعة لولاية المضيبي في سلطنة عمان.وقبل يومين، شهدت ‏ولاية المضيبي في سلطنة عمان، جريانا للسيول جراء هطول الأمطار الغزيرة.وحسب هيئة الأرصاد في سلطنة عمان، فإن المناطق الصحراوية من محافظة الداخلية شهدت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة.كما هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح على أجزاء من جبال الحجر ومحافظة الظاهرة، وجرفت السيول الشديدة تجرف السيارات وكل ما يعترض طريقها.