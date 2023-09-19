الثلاثاء، 04 ربيع الأول 1445 ، 19 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بدولتين خليجيتين.. شاهد السيول تحول منطقة صحراوية إلى بحيرات

قف76
سيول جارية بالامارات وعمان
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

بعد كارثة درنة شرق ليبيا، تجددت المخاوف بعدما تشكلت فيضانات وسيول شديدة على حدود الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.اضافة اعلان

السيول تحول منطقة صحراوية إلى بحيرات

وأظهر مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف حولت السيول منطقة صحراوية في البلدين إلى بحيرة جراء هطول الأمطار الغزيرة.
كما أظهرت سيولا شديدة تجرف سيارة وكل ما يعترض طريقها بمنطقة سمد الشان التابعة لولاية المضيبي في سلطنة عمان.

أمطار غزيرة وسيول جارية بسلطنة عمان

وقبل يومين، شهدت ‏ولاية المضيبي في سلطنة عمان، جريانا للسيول جراء هطول الأمطار الغزيرة.


وحسب هيئة الأرصاد في سلطنة عمان، فإن المناطق الصحراوية من محافظة الداخلية شهدت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة.

مياه السيول تجرف السيول

كما هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح على أجزاء من جبال الحجر ومحافظة الظاهرة، وجرفت السيول الشديدة تجرف السيارات وكل ما يعترض طريقها.

اقرأ أيضا

تجارة التجزأة
3:00 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

في 6 أشهر فقط .. تعرف على أرباح فروع متاجر التجزئة الكبرى

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
2:42 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

تعرف على التفاصيل.. طرح مشروع لائحة تنفيذية جدية لجباية الزكاة

العمالة الوافدة
2:11 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

عاجل.. خدمة جديدة للتحقق من مؤهلات العمالة الوافدة في سوق العمل

هيئة كفاءة الإنفاق
2:00 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

"هيئة كفاءة الإنفاق" تترشح لجائزة عالمية لأفضل برنامج تحول للمشتريات

اقرأ أيضا

طرح 34 مشروعًا عبر منصة "استطلاع" قبل إقرارها

أخبار السعودية.. تنبيه من حساب المواطن للمتزوجين ووظائف للخريجين

منها جدة.. تحذير عاجل لـ"الأرصاد" من رياح شديدة على محافظات منطقة مكة

ضربة لتجار السموم.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات في مكة وعدة مناطق

ننشر ضوابط واشتراطات أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

4333 5:56 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

من الطائف حتى عسير.. شاهد غزارة الأمطار المتساقطة اليوم

F5ojF5WX0AAeaai 7:23 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

سيول جارية.. "الحصيني" يُحذر من حالة مطرية على مكة وهذه المناطق

سيول الأطولة بالرياض 7:48 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

تجري أنهارًا.. شاهد سيول الأطولة جنوب عفيف بالرياض

الامطار - امطار - برق ورعد تعبيرية 5:33 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

مذهل.. شاهد المطر والسحب والبرد يغطي قلوة في تهامة الباحة

اقرأ أيضا

درجات الحرارة
10:25 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

46 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

6 4
10:16 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية الرابعة إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات

أهم 10
9:42 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الاستفادة من الأرض المجانية وقصة منزل كافل الأيتام في درنة

أمراض القلب
9:10 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

دراسة.. هذه أسباب انخفاض نسبة نجاة النساء من الأزمات القلبية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:18 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تنبيه من حساب المواطن للمتزوجين ووظائف للخريجين

حساب المواطن (11)
11:56 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

تنبيه من حساب المواطن للمتزوجين: لا يُشترط هذا الأمر للحصول على الدعم

F6VFDdgW0AA3LJd
11:18 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار على مكة وهذه المناطق

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
11:07 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

ننشر ضوابط واشتراطات أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

الأطفال أمام الشاشات
11:03 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

ماذا تفعلين إذا اكتشفتِ أن طفلك مدمن على الإباحية؟

6 4
10:16 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية الرابعة إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات