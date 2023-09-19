بدولتين خليجيتين.. شاهد السيول تحول منطقة صحراوية إلى بحيرات

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بعد كارثة درنة شرق ليبيا، تجددت المخاوف بعدما تشكلت فيضانات
وسيول شديدة على حدود الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
السيول تحول منطقة صحراوية إلى بحيراتوأظهر مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف
حولت السيول منطقة صحراوية في البلدين إلى بحيرة جراء هطول الأمطار الغزيرة.
كما أظهرت سيولا شديدة تجرف سيارة وكل ما يعترض طريقها بمنطقة سمد الشان التابعة لولاية المضيبي في سلطنة عمان.
أمطار غزيرة وسيول جارية بسلطنة عمانوقبل يومين، شهدت ولاية المضيبي في سلطنة عمان، جريانا للسيول
جراء هطول الأمطار الغزيرة.
وحسب هيئة الأرصاد في سلطنة عمان، فإن المناطق الصحراوية من محافظة الداخلية شهدت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة.
مياه السيول تجرف السيولكما هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح على أجزاء من جبال الحجر
ومحافظة الظاهرة، وجرفت السيول الشديدة تجرف السيارات وكل ما يعترض طريقها.
تشكلت #فيضانات وسيول شديدة على حدود #الإمارات العربية المتحدة وسلطنة #عمان، السيول حولت منطقة صحراوية في البلاد إلى بحيرة جراء هطول الأمطار الغزيرة.#يني_شفق pic.twitter.com/3Cfvzy3OKe— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) September 19, 2023