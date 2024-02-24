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بدر شهر شعبان يزين سماء المملكة والوطن العربي .. الليلة

بدر شهر شعبان
بدر شهر شعبان
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 يرصد القمر البدر لشهر شعبان بسماء المملكة العربية السعودية والوطن العربي اليوم السبت ، وسيكون مشاهداً طوال الليل .اضافة اعلان
 وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة ، أن القمر سيكتمل بدراً عند اللحظة التي يكون فيها بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك عند الساعة 03:30 عصراً بتوقيت مكة المكرمة ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

بدر شعبان يزين سماء المملكة

 وبين أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي - بعد غروب الشمس - وسيلاحظ أن حجمه الظاهري ضخم عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر او برتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا وسيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل وسيغرب بالأفق الغربي مع شروق شمس الأحد.

القمر ومرحلة التربيع

 يذكر أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بحوالي الساعة كل يوم وبعد بضعة أيام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله طور البدر.

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