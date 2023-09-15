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بداية من اليوم.. العمل بجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدث

ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
أ أ
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يبدأ، اليوم الجمعة، العمل بجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث، في كل من مخالفات البناء العامة، ومخالفات الطرق والشوارع.اضافة اعلان
وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحت شعار "بادر بالتصحيح"، عبر موقعها على تطبيق إكس: "معالجة مخالفات البناء العامة ومخالفات الطرق والشوارع تسهم في الحفاظ على سلامة المارة وحماية الأحياء السكنية من المخاطر".


9 مجموعات للمخالفات

وأوضحت الوزارة أن التعديل الجديد شمِل 9 مجموعات للمخالفات، وهي: مخالفات الأنشطة التجارية، مخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، ومخالفات الطرق والشوارع.
وأضافت: ومخالفات البناء، ومخالفات محطات الوقود، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، ومخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية.


مهلة المحلات والمنشآت المشمولة بالجدول

وتضمن القرار منح المحلات والمنشآت المشمولة بالجدول فترة تمتد حتى (120 يومًا) لتصحيح أوضاعها ابتداءً من تاريخ 19/11/1444هـ.
ومنح القرار مهلة (90 يومًا) لتصحيح مخالفات الطرق والشوارع ومخالفات البناء العامة من تاريخ الاعتماد.


رفع معدلات الامتثال

وشددت الوزارة على أن التعديلات الجديدة ستُسهم في رفع معدلات الامتثال، وتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية.
وتعمل التعديلات الجديدة أيضا على الحدِّ من مظاهر التشوه البصري وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية.

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