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بداية فصل الشتاء.. "فلكية جدة" تكشف الموعد والعلامات

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الانقلاب الشتوي
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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن الانقلاب الشتوي يحدث يوم الجمعة 22 ديسمبر عند الساعة 06:28 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
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علامة على بداية فصل الشتاء فلكيًا

وأوضحت أن الشمس ستكون ساطعة مباشرة على مدار الجدي وهي علامة على بداية فصل الشتاء فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية, الذي يستمر 89 يوماً والانقلاب الصيفي في النصف الجنوبي.

طريقة حدوث الانقلاب الشتوي

وكشف رئيس الجمعية ماجد أبوزاهرة، أن الانقلاب الشتوي يحدث يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس ولأن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي السبب في حدوث الفصول الأربعة.

سبب طول الليل وقصر النهار

 وبين أن القطب الشمالي يكون مائلاً بعيداً عن الشمس في يوم الانقلاب الشتوي وتصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء ، لذلك فإن جميع المواقع شمال خط الاستواء يكون طول النهار أقل من 12 ساعة في حين أن المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.

يوم الانقلاب الشتوي يتأخر موعد أذان الفجر

 وأضاف أنه يلاحظ في يوم الانقلاب الشتوي تأخر الفجر والشمس تشرق من أقصى الجنوب الشرقي وقوس المسار الظاهري للشمس في قبة السماء يكون منخفضاً وعند الظهر " الزوال " تكون ظلال الأشياء في أقصى طول لها خلال السنه ومن ثم يأتي غروب الشمس مبكراً.

ويسن أنه بعد وصول الشمس أقصى نقطة جنوب السماء" ظاهريا" في الانقلاب الشتوي سيلاحظ وكأنها تشرق من نقطة واحدة جنوب السماء لبضع الأيام قبل أن تبدأ مسارها الظاهري باتجاه الشمال من جديد نتيجة لحركة الأرض في مدارها حول الشمس.

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