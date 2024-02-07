بدأ اليوم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد

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أعلن المركز الوطني للأرصاد (NCM) عن توفر 15 وظيفة شاغرة "الإدارية، القانونية، اللغات، العلمية، الهندسية" وأخرى.

واشترط المركز أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





رابط وطريقة التقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد



الوظائف:1 - مدير إدارة الجفاف.2 - رسام خرائط مناخية.3 - مترجم تقارير مناخية.4 - أخصائي تغير مناخي.5 - خبير النمذجة المناخية.6 - خبير أثر التغير المناخي.7 - أخصائي النمذجة مناخية.8 - أخصائي أثر التغير مناخي.9 - باحث تأثير التغير المناخي.10 - مدير إدارة دراسات تأثير التغير المناخي.11 - محلل توقعات موسمية وشبه موسمية.12 - مدير إدارة دراسات سياسات التغير المناخي.13 - مدير إدارة علوم ونموذجة التغيرات المناخية.14 - مدير إدارة التوقعات الموسمية وشبه موسمية.





التخصصات المطلوبة



- أحياء.- الفيزياء.- أرصاد.- قانون.- المناخ.- الأرصاد.- علوم البيئة.- الرياضيات.- هندسة مناخ.- علوم سياسية.- الهندسة البيئية.- علوم الأرض.- علوم الغلاف الجوي.- أنظمة معلومات جغرافية.- لغة إنجليزية (ترجمة).- وغيرها من التخصصات.





الشروط العامة



1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.2- وجود الخبرة والمؤهل وفق الاشتراطات.3- إرفاق السيرة الذاتية بصيغة (PDF).





التفاصيل







ملاحظة



- يتم الترشيح والاستقطاب بناء على استيفاء جميع المتطلبات المدونة لكل وظيفة.





موعد التقديم



- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/07/26هـ الموافق 2024/02/07م ولمدة (5) أيام من تاريخه





طريقة التقديم



- من خلال الرابط التالي: