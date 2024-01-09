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بدأ اليوم.. خطوت وشروط مزاد حرف وحرفين للوحات الإلكتروني عبر "أبشر"

اللوحات المميزة
مزاد اللوحات الإلكتروني
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، بدء مزاد جديد للوحات المرورية المميزة عبر منصة أبشر.

انطلاق مزاد حرف وحرفين للوحات المطروحة إلكترونيًااضافة اعلان

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين المزايدة والحصول على لوحة مميزة إلكترونيًا عبر حساب أبشر، مؤكدة انطلاق المزاد، بلوحات مميزة وفئات جديدة من حرف وحرفين ورقم ورقمين، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً.

أرقام لوحات المزاد الإلكتروني عبر منصة أبشر

وتتضمن اللوحات المميزة في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، لوحة "ي 1"، ولوحة "ق 63"، ولوحة "م ن 10".

خطوات شراء لوحة مميزة من أبشر

وأضافت أنه يمكن الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكتروني من خلال الخطوات الآتية:
1 - الدخول إلى موقع منصة أبشر (من هنا).
2 - اختيار خدمات من تبويب خدمات.
3 - اختيار المرور.
4 - اختيار خدمات مزاد اللوحات الإلكتروني.
5 - اختيار نوع اللوحات والاطلاع عليها.
6 - اختيار اللوحة المراد المزايدة عليها.

شروط مزاد أبشر

وأوضحت منصة أبشر شروط المزاد، حيث يتم ذلك من خلال الآتي:
1- دفع العربون.
2 - إعلان الفائز باللوحة مع انتهاء الوقت المحدد للمزاد.
3 - إرسال إشعار من منصة أبشر إلى الفائز باللوحة.
وتتيح منصة أبشر الاطلاع على اللوحات المطروحة في الخدمة دون تسجيل الدخول؛ وذلك عبر الرابط (من هنا) .

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