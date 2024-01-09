بدأ اليوم.. خطوت وشروط مزاد حرف وحرفين للوحات الإلكتروني عبر "أبشر"

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أعلنت
الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، بدء مزاد جديد للوحات المرورية المميزة عبر منصة
أبشر.
انطلاق
مزاد حرف وحرفين للوحات المطروحة إلكترونيًاوأوضحت
أنه يمكن للمواطنين المزايدة والحصول على لوحة مميزة إلكترونيًا عبر حساب أبشر،
مؤكدة انطلاق المزاد، بلوحات مميزة وفئات جديدة من حرف وحرفين ورقم ورقمين، من
الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً.
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أرقام
لوحات المزاد الإلكتروني عبر منصة أبشروتتضمن
اللوحات المميزة في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، لوحة "ي
1"، ولوحة "ق 63"، ولوحة "م ن 10".
خطوات شراء
لوحة مميزة من أبشروأضافت
أنه يمكن الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكتروني من خلال الخطوات الآتية:
1 - الدخول إلى موقع منصة أبشر (من هنا).
2 - اختيار خدمات من تبويب خدمات.
3 - اختيار المرور.
4 - اختيار خدمات مزاد اللوحات الإلكتروني.
5 - اختيار نوع اللوحات والاطلاع عليها.
6 - اختيار اللوحة المراد المزايدة عليها.
سينطلق بعد غدٍ الثلاثاء #مزاد_اللوحات_الإلكتروني بلوحات مميزة وفئات جديدة من حرف وحرفين ورقم ورقمين، من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً. #المرور_السعودي pic.twitter.com/0cVDyg4mCP— المرور السعودي (@eMoroor) January 7, 2024
شروط
مزاد أبشروأوضحت
منصة أبشر شروط المزاد، حيث يتم ذلك من خلال الآتي:
1- دفع العربون.
2 - إعلان الفائز باللوحة مع انتهاء الوقت المحدد للمزاد.
3 - إرسال إشعار من منصة أبشر إلى الفائز باللوحة.
وتتيح منصة أبشر الاطلاع على اللوحات المطروحة في الخدمة دون تسجيل الدخول؛ وذلك عبر الرابط (من هنا) .