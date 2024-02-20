بدء تنفيذ تحويلة مرورية لطريق "الظهران العقير" في هذا التوقيت

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أعلنت الهيئة العامة للطرق عن البدء بتنفيذ التحويلة المرورية لمنطقة العمل
الأولى في طريق "الظهران – العقيرـ سلوى" باتجاه الظهران بداية من تقاطع
طريق الهفوف إلى تقاطع العيون، يوم الخميس القادم.
تنفيذ تحويلة مرورية لطريق "الظهران ـ العقيرـ سلوى"وأوضحت الإدارة
أنه سيتم العمل وفق عدة مراحل بشكل جزئي في مسار واحد حتى يتسنى فتح الحركة
المرورية بالمسار الآخر، مع إبدال المسارات على التوالي عند انتهاء العمل بأحدها.
وتأتي هذه الجهود سعيًا لتحسين الخدمات المقدمة لأهالي وسكان المنطقة الشرقية والارتقاء بجودة الحياة للوصول إلى طرق رائدة مستدامة.