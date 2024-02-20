الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

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بدء تنفيذ تحويلة مرورية لطريق "الظهران العقير" في هذا التوقيت

طريق الظهران العقير
طريق الظهران العقير سلوى
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للطرق عن البدء بتنفيذ التحويلة المرورية لمنطقة العمل الأولى في طريق "الظهران – العقيرـ سلوى" باتجاه الظهران بداية من تقاطع طريق الهفوف إلى تقاطع العيون، يوم الخميس القادم.اضافة اعلان

تنفيذ تحويلة مرورية لطريق "الظهران ـ العقيرـ سلوى"

وأوضحت الإدارة أنه سيتم العمل وفق عدة مراحل بشكل جزئي في مسار واحد حتى يتسنى فتح الحركة المرورية بالمسار الآخر، مع إبدال المسارات على التوالي عند انتهاء العمل بأحدها.
وتأتي هذه الجهود سعيًا لتحسين الخدمات المقدمة لأهالي وسكان المنطقة الشرقية والارتقاء بجودة الحياة للوصول إلى طرق رائدة مستدامة.

مشروع تطوير طريق الظهران العقير

وتُعدّ هذه التحويلة جزءًا من مشروع تطوير طريق الظهران - العقير - سلوى الذي يهدف إلى تحسين مستوى السلامة المرورية على الطريق، وزيادة طاقته الاستيعابية، وتسهيل حركة التنقل بين مختلف مدن المنطقة الشرقية.

توخي الحذر والالتزام بالسرعة المحددة

ودعت الهيئة العامة للطرق مستخدمي الطريق إلى توخي الحذر والالتزام بالسرعة المحددة، واتباع اللوحات الإرشادية المُثبتة على الموقع، حرصًا على سلامتهم.

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