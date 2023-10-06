بدء تطبيق جدول الجزاءات المحدّث لمخالفات الطرق والشوارع في هذا الوقت

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أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان،
على أنه استكمالاً للتدرج في التطبيق، يبدأ من 15 أكتوبر الجاري تطبيق العمل بمختلف
مجموعات جدول الجزاءات المحدّث.
وهى الجزاءات الخاصة بالمخالفات البلدية المحدث في كل من مخالفات البناء العامة، ومخالفات الطرق والشوارع.
وتحت شعار "بادر بالتصحيح"، قالت الوزارة عبر موقعها على تطبيق إكس: "إن معالجة مخالفات البناء العامة ومخالفات
الطرق والشوارع تسهم في الحفاظ على سلامة المارة وحماية الأحياء السكنية من
المخاطر".
بادر بالتصحيح
أوضحت الوزارة أن التعديل الجديد شمِل 9
مجموعات للمخالفات، وهي: مخالفات الأنشطة التجارية، مخالفات النظافة العامة وناقلي
النفايات التجارية، مخالفات الطرق والشوارع.
9 مجموعات للمخالفات
إضافة إلى مخالفات البناء، مخالفات محطات الوقود، مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، مخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية.