بدء تطبيق جدول الجزاءات المحدّث لمخالفات الطرق والشوارع في هذا الوقت

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أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أنه استكمالاً للتدرج في التطبيق، يبدأ من 15 أكتوبر الجاري تطبيق العمل بمختلف مجموعات جدول الجزاءات المحدّث. اضافة اعلان

وهى الجزاءات الخاصة بالمخالفات البلدية المحدث في كل من مخالفات البناء العامة، ومخالفات الطرق والشوارع.





بادر بالتصحيح





9 مجموعات للمخالفات





مهلة لتصحيح الأوضاع





رفع معدلات الامتثال



وتحت شعار "بادر بالتصحيح"، قالت الوزارة عبر موقعها على تطبيق إكس: "إن معالجة مخالفات البناء العامة ومخالفات الطرق والشوارع تسهم في الحفاظ على سلامة المارة وحماية الأحياء السكنية من المخاطر".أوضحت الوزارة أن التعديل الجديد شمِل 9 مجموعات للمخالفات، وهي: مخالفات الأنشطة التجارية، مخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، مخالفات الطرق والشوارع.إضافة إلى مخالفات البناء، مخالفات محطات الوقود، مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، مخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية.وتضمن القرار منح المحلات والمنشآت المشمولة بالجدول فترة تمتد حتى (120 يومًا) لتصحيح أوضاعها ابتداءً من تاريخ 19/11/1444هـ، بينما تم منح مهلة (90 يومًا) لتصحيح مخالفات الطرق والشوارع ومخالفات البناء العامة من تاريخ الاعتماد.وشددت الوزارة على أن التعديلات الجديدة ستُسهم في رفع معدلات الامتثال، وتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحدِّ من مظاهر التشوه البصري وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية.