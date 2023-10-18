بدء تطبيق الجزاءات لـ9 مخالفات بلدية في مكة المكرمة

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بدأت أمانة العاصمة المقدسة العمل بجدول جزاءات المخالفات البلدية، التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخرًا. اضافة اعلان





الحد من مظاهر التشوه البصري





9 مخالفات بلدية:





الإدارة العامة للطوارئ والأزمات





ضمان تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية



وذلك امتدادًا لجهودها المتواصلة لتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحد من مظاهر التشوه البصري.إضافة إلى تعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية، ورفع معدلات الامتثال.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن النسخة المحدثة من جدول جزاءات المخالفات البلدية شملت 9 مجموعات للمخالفات، هي:1ـ مخالفات الأنشطة التجارية.2ـ مخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية.3ـ مخالفات الطرق والشوارع.4ـ مخالفات محطات الوقود.5ـ مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات.6ـ مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية.7ـ مخالفات البيع.8ـ مخالفات البناء.9ـ مخالفات المنشآت الصحية.من جهة أخرى، رفعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للطوارئ والأزمات استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، بأن الأمانة قد عقدت اجتماعًا تحضيريًا في مقر الإدارة العامة للطوارئ والأزمات.جرى خلاله التنسيق بتنفيذ تجربة فرضية استباقية لمواجهة خطر السيول والأمطار في مكة المكرمة مع الجهات المعنية، وذلك لتهيئة المعدات والآليات والعمال ومناقشة الجدول الزمني لكل مراحل الفرضية.وقال إن الهدف الرئيس للخطة هو ضمان تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتحسين الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، وقياس مدى استعداد الإدارات المختصة وفريق الطوارئ بالأمانة.وقياس سرعة الاستجابة وتحديد نقاط القوة والضعف والعمل على رفع أداء الفريق، وتلمس أوجه التطور والقصور وتطبيق خطة الاستجابة للأمطار والسيول مع التعرف على استعداد الأفراد والجهات المشاركة المنفذة لأعمال خطة طوارئ الأمطار والسيول.