الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بدء تطبيق الجزاءات لـ9 مخالفات بلدية في مكة المكرمة

أمانة مكة
أمانة مكة المكرمة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

بدأت أمانة العاصمة المقدسة العمل بجدول جزاءات المخالفات البلدية، التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخرًا.اضافة اعلان


الحد من مظاهر التشوه البصري

وذلك امتدادًا لجهودها المتواصلة لتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحد من مظاهر التشوه البصري.
إضافة إلى تعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية، ورفع معدلات الامتثال.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن النسخة المحدثة من جدول جزاءات المخالفات البلدية شملت 9 مجموعات للمخالفات، هي:


9 مخالفات بلدية:

1ـ مخالفات الأنشطة التجارية.
2ـ مخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية.
3ـ مخالفات الطرق والشوارع.
4ـ مخالفات محطات الوقود.
5ـ مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات.
6ـ مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية.
7ـ مخالفات البيع.
8ـ مخالفات البناء.
9ـ مخالفات المنشآت الصحية.


الإدارة العامة للطوارئ والأزمات

من جهة أخرى، رفعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للطوارئ والأزمات استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، بأن الأمانة قد عقدت اجتماعًا تحضيريًا في مقر الإدارة العامة للطوارئ والأزمات.
جرى خلاله التنسيق بتنفيذ تجربة فرضية استباقية لمواجهة خطر السيول والأمطار في مكة المكرمة مع الجهات المعنية، وذلك لتهيئة المعدات والآليات والعمال ومناقشة الجدول الزمني لكل مراحل الفرضية.


ضمان تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية

وقال إن الهدف الرئيس للخطة هو ضمان تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتحسين الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، وقياس مدى استعداد الإدارات المختصة وفريق الطوارئ بالأمانة.
وقياس سرعة الاستجابة وتحديد نقاط القوة والضعف والعمل على رفع أداء الفريق، وتلمس أوجه التطور والقصور وتطبيق خطة الاستجابة للأمطار والسيول مع التعرف على استعداد الأفراد والجهات المشاركة المنفذة لأعمال خطة طوارئ الأمطار والسيول.

اقرأ أيضا

التأمينات
2:15 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

"التأمينات": مساعدك التأميني يجيب على كل الأسئلة على مدار الساعة

F8sWMI5WwAAY--y
1:52 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مفاجأة.. ما علاقة الأمطار بفيروس الأنفلونزا؟ خبير أرصاد يوضح

أخبار السعودية
1:40 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث وشرط تأجير المسكن المدعوم

F8tVTqFW0AA2M-1
1:16 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير عاجل من ظاهرة فلكية نادرة بأجواء المملكة و9 دول

اقرأ أيضا

فوز منصتي "سكني وبلدي" بجائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي

حريق في مستودع بحي الخالدية في الدمام.. والدفاع المدني يتحرك

"تقويم التعليم": تحدد 4 مستويات لتصنيف أداء المدارس

أعلاها 39.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الأمراض المعدية بالمدارس وعشرات الشهداء في قصف صهيوني جديد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

العمل التطوعي 6:16 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

80 % شباب.. 4 مناطق تحقق مستهدفات العمل التطوعي بالمملكة

bdbc011266c88d1256dec9ab1efaa006-Um4bjB 11:53 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

"وقاء" مكة يكافح الجراد في 41 موقعًا بالليث والقنفذة

غرق - الدفاع المدني -- وادي الجربوع 11:36 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

دفاع مدني مكة ينفذ فرضية لمواجهة الأمطار والسيول الطارئة

عملية جراحية 7:35 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

جراحة نادرة ومعقدة.. استئصال ورم ساركوما ضخم من بطن مريض بمكة

اقرأ أيضا

F8qf1VJWYAAwj-u
8:34 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

حتى هذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر من أتربة مثارة على الجوف

ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية
8:11 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

"البلدية": خطة لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية

F8sQnbqXwAAZkcQ
7:31 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

لـ 48 ساعة.. "الحصيني" يُحذر من منخفض جوي مداري على أجواء المملكة

أمطار المملكة 6
7:26 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

ضباب على الشرقية.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 4 مناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن - الدعم الشهري
1:53 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

توضيح من حساب المواطن بخصوص الأقساط الشهرية للمستفيدين

F8sWMI5WwAAY--y
1:52 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مفاجأة.. ما علاقة الأمطار بفيروس الأنفلونزا؟ خبير أرصاد يوضح

أخبار السعودية
1:40 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث وشرط تأجير المسكن المدعوم

F8tVTqFW0AA2M-1
1:16 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير عاجل من ظاهرة فلكية نادرة بأجواء المملكة و9 دول

أمطار غزيرة
1:02 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

إنذار أحمر .. "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق لـ 9 مساءً

سكني
11:56 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

سكني يكشف عن شرط تأجير المسكن المدعوم