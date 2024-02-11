بدء التسجيل لموسم الحج‬.. تفاصيل وأسعار باقات حجاج الداخل

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أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء التسجيل للحج‬ وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيق نسك.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "لضيوف الرحمن من داخل المملكة، تعلن وزارة الحج والعمرة عن بدء التسجيل للحج وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك".





أسعار باقات حجاج الداخل



وكشفت الوزارة 4 باقات لحجاج الداخل على النحو التالي:الباقة الأولى بسعر 10,366.10 ريال (مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج)الباقة الثانية بسعر 8092.55 ريال (مخيمات الضيافة في مشعر منى)الباقة الثالثة بسعر 13,265.25 ريال (الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات)الباقة الرابعة بسعر 4099.75 ريال (تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي)وتشمل جميع الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل تكاليف المواصلات من وإلى مكة المكرمة (برًا أو جوًا).