الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بدء التسجيل لموسم الحج‬.. تفاصيل وأسعار باقات حجاج الداخل

الحج
الحجاج - أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء التسجيل للحج‬ وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيق نسك. اضافة اعلان
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "لضيوف الرحمن من داخل المملكة، تعلن وزارة الحج والعمرة عن بدء التسجيل للحج وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك".


أسعار باقات حجاج الداخل

وكشفت الوزارة 4 باقات لحجاج الداخل على النحو التالي:
الباقة الأولى بسعر 10,366.10 ريال (مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج)
الباقة الثانية بسعر 8092.55 ريال (مخيمات الضيافة في مشعر منى)
الباقة الثالثة بسعر 13,265.25 ريال (الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات)
الباقة الرابعة بسعر 4099.75 ريال (تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي)
وتشمل جميع الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل تكاليف المواصلات من وإلى مكة المكرمة (برًا أو جوًا).

اقرأ أيضا

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار ورياح وأتربة على الرياض وهذه المناطق حتى 10 مساءً

اللجنة الأمنية تضبط رتبًا وأنواطًا عسكرية وشعارات مخالفة في محال بيع بالرياض

طقس غير مستقر.. الدفاع المدني يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار وتقلبات جوية

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 75 من حساب المواطن

50 % من الذكور ينامون أثناء القيادة بالمملكة.. تعرف على السبب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الحج والعمرة 8:03 م السبت، 27 يناير 2024

الحج والعمرة: خاصية إضافة المرافقين في تطبيق «نسك» غير متاحة للزائرين

وزارة الحج والعمرة 4:36 م الأربعاء، 17 يناير 2024

"الحج "تُحذر معتمري الخارج من الشركات غير المرخصة