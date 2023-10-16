بدء التسجيل لاختبار القبول المبكر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبر قياس

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بدء التسجيل في اختبار القبول المبكر في الجامعة عبر موقع قياس.
اختبار القبول المبكر
اضافة اعلان
وقالت الجامعة، في بيان عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": ٢ س
بادروا الآن بالتسجيل لاختبار القبول المبكر، عبر موقع قياس، للطلبة الراغبين في التقديم لمسار القبول المبكر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن!
رابط وطريقة التسجييل
انضموا إلينا في دفعة 24 وكونوا جزءاً من مستقبل مشرق تصنعونه بإبداعكم!
وأشارت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
بادروا الآن بالتسجيل لاختبار القبول المبكر، عبر موقع قياس، للطلبة الراغبين في التقديم لمسار القبول المبكر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن!— جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | KFUPM (@KFUPM) October 16, 2023
انضموا إلينا في #دفعة_24 وكونوا جزءاً من مستقبل مشرق تصنعونه بإبداعكم!
رابط دليل التقديم: https://t.co/NchuW3mqbq#KFUPM pic.twitter.com/TYKfNnbxao