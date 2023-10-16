بدء التسجيل لاختبار القبول المبكر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبر قياس

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بدء التسجيل في اختبار القبول المبكر في الجامعة عبر موقع قياس.





بادروا الآن بالتسجيل لاختبار القبول المبكر، عبر موقع قياس، للطلبة الراغبين في التقديم لمسار القبول المبكر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن!



انضموا إلينا في #دفعة_24 وكونوا جزءاً من مستقبل مشرق تصنعونه بإبداعكم!



رابط دليل التقديم: https://t.co/NchuW3mqbq#KFUPM pic.twitter.com/TYKfNnbxao