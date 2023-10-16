الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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بدء التسجيل لاختبار القبول المبكر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبر قياس

جامعة الملك فهد للعلوم والمعادن
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
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أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بدء التسجيل في اختبار القبول المبكر في الجامعة عبر موقع قياس.

اختبار القبول المبكراضافة اعلان


وقالت الجامعة، في بيان عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": ٢ س
بادروا الآن بالتسجيل لاختبار القبول المبكر، عبر موقع قياس، للطلبة الراغبين في التقديم لمسار القبول المبكر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن!

رابط وطريقة التسجييل


انضموا إلينا في دفعة 24 وكونوا جزءاً من مستقبل مشرق تصنعونه بإبداعكم!
وأشارت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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