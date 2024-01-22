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بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445

لجنة الاسكان
لجنة إسكان الحجاج
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أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445 هجريا.

لجنة الإسكان تبدأ استقبال الطلبات عبر المكاتب الهندسية:اضافة اعلان


وأوضحت اللجنة أنه يتم استقبال الطلبات عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام.

ودعت ملاك ومستثمري المباني المعدة لإسكان الحجاج سرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية المعتمدة.

زيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى من الحجاج


وشهد مشعر منى إنشاء نحو 12 برجًا سكنيًا جديدًا لإسكان الحجاج خلال موسم حج العام الماضي.

وواصلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إشرافها المباشر على هذه الأعمال التي من المتوقع أن يتم الاستفادة منها خلال موسم الحج القادم.

وبهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى في ظل الزيادة المتوقعة لضيوف الرحمن خلال السنوات القليلة القادمة.

المباني الجديدة تتميز بأنظمة حديثة في عمليات التفويج


وتمتاز هذه المباني بأنظمة حديثة في عمليات التفويج وأنظمة الأمن والسلامة وأنظمة الكهرباء والتجهيزات الأساسية اللازمة لضمان سلامة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في المشعر.

مراعاة كافة متطلبات السلامة

إضافة إلى التصاميم الهندسية الحديثة التي تراعي كافة متطلبات السلامة لاستيعاب أعداد كبيرة من الحجاج.

إنشاء 6 أبراج قبل 15 عامًا

وتجربة المباني السكنية ليست جديدة في مشعر منى، حيث سبق أن تم إنشاء ستة أبراج سكنية قبل أكثر من 15 عامًا وحقق المشروع نجاحًا كبيرًا.




 

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