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أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445 هجريا.





لجنة الإسكان تبدأ استقبال الطلبات عبر المكاتب الهندسية: اضافة اعلان





زيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى من الحجاج





المباني الجديدة تتميز بأنظمة حديثة في عمليات التفويج



مراعاة كافة متطلبات السلامة



إنشاء 6 أبراج قبل 15 عامًا





بدء إستقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هـ. لجنة إسكان الحجاج بـ #العاصمة_المقدسة بدء إستقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هـ. pic.twitter.com/Y0Wcc0i64v January 22, 2024

وأوضحت اللجنة أنه يتم استقبال الطلبات عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام.ودعت ملاك ومستثمري المباني المعدة لإسكان الحجاج سرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية المعتمدة.وشهد مشعر منى إنشاء نحو 12 برجًا سكنيًا جديدًا لإسكان الحجاج خلال موسم حج العام الماضي.وواصلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إشرافها المباشر على هذه الأعمال التي من المتوقع أن يتم الاستفادة منها خلال موسم الحج القادم.وبهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى في ظل الزيادة المتوقعة لضيوف الرحمن خلال السنوات القليلة القادمة.وتمتاز هذه المباني بأنظمة حديثة في عمليات التفويج وأنظمة الأمن والسلامة وأنظمة الكهرباء والتجهيزات الأساسية اللازمة لضمان سلامة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في المشعر.إضافة إلى التصاميم الهندسية الحديثة التي تراعي كافة متطلبات السلامة لاستيعاب أعداد كبيرة من الحجاج.وتجربة المباني السكنية ليست جديدة في مشعر منى، حيث سبق أن تم إنشاء ستة أبراج سكنية قبل أكثر من 15 عامًا وحقق المشروع نجاحًا كبيرًا.