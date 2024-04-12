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صحيفة تواصل الالكترونية

بدء أعمال الصيانة بـ 3 طرق بالرياض اعتبارًا من هذا التاريخ

الرياض
الرياض
أ أ
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أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن بدء أعمال الصيانة بثلاثة طرق رئيسة اعتبارًا من 12 إبريل الجاري وحتى 21 من مايو المقبل.
وقالت الأمانة عبر حسابها في منصة "إكس": بالتنسيق مع (الإدارة العامة للمرور) بدء تنفيذ أعمال الصيانة بطريق الملك فهد ابتداءً من تقاطعه مع طريق الثمامة وحتى طريق الملك سلمان بالاتجاهين، اعتبارًا من 12 إبريل؛ للإسهام في رفع جودة الطرق وسلامتها نحو الوصول إلى تحقيق التنقل الآمن".اضافة اعلان

طريقان آخران

كما تشمل أعمال الصيانة، تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، وأيضًا تقاطع طريق الملك فهد مع طريق أنس بن مالك. 

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