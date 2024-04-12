بدء أعمال الصيانة بـ 3 طرق بالرياض اعتبارًا من هذا التاريخ

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أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن بدء أعمال الصيانة بثلاثة طرق رئيسة اعتبارًا من 12 إبريل الجاري وحتى 21 من مايو المقبل.

وقالت الأمانة عبر حسابها في منصة "إكس": بالتنسيق مع (الإدارة العامة للمرور) بدء تنفيذ أعمال الصيانة بطريق الملك فهد ابتداءً من تقاطعه مع طريق الثمامة وحتى طريق الملك سلمان بالاتجاهين، اعتبارًا من 12 إبريل؛ للإسهام في رفع جودة الطرق وسلامتها نحو الوصول إلى تحقيق التنقل الآمن".





طريقان آخران







بالتنسيق مع تنفيذًا لأعمال تطوير ورفع جودة الطرق الرئيسة في #الرياض ..بالتنسيق مع @eMoroor بدء تنفيذ أعمال الصيانة بطريق الملك فهد ابتداءً من تقاطعه مع طريق الثمامة وحتى طريق الملك سلمان بالإتجاهين، اعتبارًا من 12 أبريل؛ للإسهام في رفع جودة الطرق وسلامتها نحو الوصول إلى تحقيق التنقل الآمن.… pic.twitter.com/ELC3XH85Q4 April 11, 2024

كما تشمل أعمال الصيانة، تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، وأيضًا تقاطع طريق الملك فهد مع طريق أنس بن مالك.