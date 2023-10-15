بدءًا من اليوم.. تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس القصيم وحائل

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يبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد، تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس القصيم وحائل – البنين والبنات.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، أنه ابتداءً من اليوم الأحد 30-3-1445ﮪ، سيتم تعديل بداية اليوم الدراسي في جميع مدارس التعليم التابعة لها. اضافة اعلان

وعلى ضوء التعديلات، سيصبح موعد الاصطفاف الصباحي في مدارس البنات 6.45 صباحًا، في حين تبدأ الحصة الأولى عند السابعة صباحًا.

فيما يبدأ موعد الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين عند السابعة، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة السابعة والربع.







ابتداءً من الأحد 30-3-1445ﮪ ..

تعديل بداية اليوم الدراسي في جميع مدارس pic.twitter.com/UmYVoL8Jed ⏰ توقيت |ابتداءً من الأحد 30-3-1445ﮪ ..تعديل بداية اليوم الدراسي في جميع مدارس #تعليم_القصيم October 12, 2023

موعد بداية اليوم الدراسي في مدارس حائل



من جانبها، أعلنت إدارة تعليم حائل، تعديل موعد بداية اليوم الدراسي.ويبدأ الاصطفاف الصباحي في مدارس رياض الأطفال ومدارس البنات في السابعة والربع.في حين يبدأ الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين عند الساعة السابعة والنصف.