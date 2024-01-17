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بحوزتهما سلاحان ناريان.. شرطة تبوك تطيح بمواطنين يروجان "الشبو"

مخدرات
أرشيفية
أ أ
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قبضت شرطة منطقة تبوك على مواطنَين لاتخاذهما منزلًا وكرًا لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.اضافة اعلان
وضبط بحوزتهما سلاحان ناريان، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

وفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 180 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر.

استكمال الإجراءات وضبط المتهمين:


وأوضحت في بيان، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على شخص بمنطقة عسير لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتقديمه إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب 90 كلجم من القات في جازان


وتكثف قوات الأمن بالمملكة مجهوداتها لمواجهة كل المخالفات وعمليات الترويج وتهريب المخدرات.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (90) كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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