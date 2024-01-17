بحوزتهما سلاحان ناريان.. شرطة تبوك تطيح بمواطنين يروجان "الشبو"

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قبضت شرطة منطقة تبوك على مواطنَين لاتخاذهما منزلًا وكرًا لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي. اضافة اعلان

وضبط بحوزتهما سلاحان ناريان، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.





التعاون مع الأمن



استكمال الإجراءات وضبط المتهمين:



إحباط تهريب 90 كلجم من القات في جازان

