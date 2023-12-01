بحضور 50 ألف مشارك.. تعليم عسير يحصد ميداليتين في روسيا

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حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ميداليتين فضية وبرونزية، خلال مشاركة طالبين من مدارس المنطقة في مسابقة "التميز المهني للمحترفين" التي تقام حالياً مدينة سانت بطرسبيرغ الروسية . اضافة اعلان





ورش تنافسية

إنجاز لتعليم عسير

وحصل الطالب سعود عبدالعزيز آل مصالح على الميدالية الفضية في مجال التوصيلات الكهربائية، فيما حقق الطالب عبدالرحمن سعيد الأحمري الميدالية البرونزية في مجال التصميم الهندسي في المسابقة ذاتها.وتضمنت المسابقة ورش عمل تنافسية، وجلسات إثرائية، شملت تدريب المشاركين على مهارات حديثة متنوعة؛ لتأهيلهم على مهن المستقبل، إضافةً إلى معرض مصاحب لعرض أحدث التقنيات العلمية والصناعية، بحضور 50 ألف مشارك، و 1500 خبير في 100 مجال تنافسي.وهنأ مدير "تعليم عسير" فهد عقالا الطالبين وفرق العمل وأُسرتيهما؛ لقاء تحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات تعليم المنطقة على المستويين المحلي والدولي.