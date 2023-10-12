الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بحدود الحرمين.. لجان النظر في "إحكام" تنظر 5 طلبات في تملك العقارات

احكام
إحكام
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة أن لجان النظر تنظر في 5 طلبات لتملك العقارات.اضافة اعلان


طلبات التعديل الشكلية للصكوك

وبينت الأمانة أن هذه الطلبات هي: طلبات التملك وطلبات التعديل الشكلية للصكوك وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام.


حدود الحرمين قبل الأمر الملكي

بالإضافة إلى طلبات تعديل على صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين قبل الأمر الملكي (أ / 218) في 1441/3/25هـ.
وتضمنت الطلبات، طلبات التصحيح أو الإضافة إلى صكوك التملك داخل حدود الحرمين قبل الأمر الملكي رقم 13926 وتاريخ 1428/9/1هـ.


أعضاء اللجان العامة للنظر

يذكر أن لجان النظر تضم أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة العدل والهيئة العامة لعقارات الدولة.


عن إحكام:

منصة إحكام هي الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات ( إحكام ) المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها.


اختصاصات الأمانة العامة للجان النظر:

1ـ النظر في طلبات التملك
2ـ النظر في طلبات التعديل
3ـ النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط
4ـ النظر في طلبات التعديل علي صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين

اقرأ أيضا

مبادرة الذكاء
4:08 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

8 آلاف مدرسة تدخل في مبادرة "ساعة الذكاء الاصطناعي"

قفغغ
3:29 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

المملكة تدخل موسوعة "جينيس" بأكبر مزرعة مستدامة على مستوى العالم

ولي العهد محمد بن سلمان
3:11 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

ولي العهد يعلن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد

وزارة النقل
3:01 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

تحذير عاجل لوزارة النقل من هذه الرسائل.. ما الأمر؟

اقرأ أيضا

النيابة العامة: سجن مواطنَين 5 سنوات لقيامهما بغش الديزل بالماء

الجمارك تحبط محاولة تهريب 400 جرام من الهيروين و2500 قرص مخدر

أخبار السعودية.. موعد الإجازة المطولة التالية وبشرى لأبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي

أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة "لا تُسرفوا" للحد من إسراف الطعام (فيديو)

"تقويم التعليم" تطرح معايير الاعتماد البرامجي لبرامج التدريب

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

اختبار الأختبارات اختبارات
10:59 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات قياس

أهم 10
9:32 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تحذير المشاهير في قضايا الديات والإنترنت والجوال للعاملة المنزلية

درجات الحرارة
9:26 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

42 في حفر الباطن.. درجات الحرارة المسجلة اليوم

وزارة العدل
9:00 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

"العدل": رفض تحديث البيانات يلغي طلبات صندوق النفقة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ولي العهد محمد بن سلمان
3:11 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

ولي العهد يعلن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد

عغههخهعغ
3:03 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

عاجل.. محافظ الطائف يلقن أحد المسلمين الجُدد الشهادتين

نيوم
3:02 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

بشرى للخريجين.. نيوم" تُعلن فتح التقديم لشغل أكثر من 440 وظيفة

حساب المواطن
1:48 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن لأصحاب العقارات والطلاب والحاصلين على حافز

عقارات
1:43 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

سوق العقارات في المملكة.. أسباب النمو وأبرز التحديات

النيابة العامة - جديد
1:41 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

النيابة العامة: سجن مواطنَين 5 سنوات لقيامهما بغش الديزل بالماء