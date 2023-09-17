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بحث جديد من جامعة الملك عبدالعزيز يخدم استراتيجية تخطيط المدن

تخطيط المدن
تخطيط المدن في المملكة
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قدمت جامعة الملك عبدالعزيز، بحثاً علمياً بمشاركة عضوي هيئة التدريس، الدكتور عبدالله بن نضال عداس، والدكتور أحمد بن عبدالرزاق مغربي، وهي عبارة عن دراسة منهجية وإستراتيجية تخطيط المدن وتصميم الفراغات المفتوحة.اضافة اعلان
تم خلالها دراسة 3 مدن في المملكة "الرياض- جدة- الدمام"؛ بتناول الوضع الراهن لجميع الفراغات المفتوحة في هذه المدن .


صعوبة المنهجية المتبعة حاليا

 وأبانت الدراسة أن المنهجية المتبعة حالياً، ستزيد من صعوبة الوضع، باعتبار أن هناك عددا كبيرا من الحدائق والفراغات المفتوحة، لا يتم استخدامها، ولا توفر لسكان المدن الفوائد المرجوة منها.
وترتكز الفوائد المتثلة في تعزيز النشاط البدني والذهني, وإستراتيجية تخطيط للمدن، على الفراغات العامة على مستوى المدينة، والتقليل من الحدائق التي يتم تنفيذها على مستوى الأحياء السكنية.


تحسن نمط الحياة في مدن المملكة

 ونوهت الدراسة إلى أن برنامج التحول الوطني وجودة الحياة، بكافة برامجه وأهدافه ومبادراته، يؤكد الحاجة الملحة لتحسن نمط الحياة في مدن المملكة.
وبات من المهم النظر لتخطيط المدن، بطريقة مختلفة ومبتكرة، تراعي احتياجات السكان بجميع فئاتهم العمرية وجنسياتهم، والتكوين الاجتماعي للسكان في المدن.
وذلك من خلال تحليل أنماط الاستخدام وتحديد المواقع الرئيسة على مستوى المدن التي تمتاز بتصاميمها وعناصرها الوظيفية والجمالية.


خطة وطنية لأنواع الفراغات المفتوحة

 وحثت الدراسة على أن يتم وضع خطة وطنية لأنواع الفراغات المفتوحة، عوضاً عن تطبيق المعايير الدولية، إذ يتم استخدام الفراغات المفتوحة بطريقة مختلفة عن أوربا وأمريكا.
وكثير من الدول لها معاييرها الخاصة لتصميم وتخطيط الفراغات المفتوحة، وستسهم هذه الإستراتيجية في تقليل الإنفاق على مستوى الأحياء السكنية في إنشاء الفراغات المفتوحة والحدائق.

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