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بث مباشر لأعمال القمة الخليجية الـ 44 في دولة قطر

ولى العهد السعودي
بداية أعمال القمة الخليجية الـ 44
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وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى الدوحة، لحضور الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر.اضافة اعلان

حديث أخوي بين ولي العهد وأمير قطر 

وجاءت مشاركة الأمير محمد بن سلمان في القمة الخليجية بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابة للدعوة الموجهة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. 
وأجرى ولي العهد وأمير قطر، حديثًا أخويًا في أعقاب وصول الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة.

بيان الديوان الملكي

وقال الديوان الملكي في بيان، اليوم الثلاثاء: "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابة للدعوة الموجهة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

وأضاف أن "ولي العهد يقوم بزيارة رسمية لدولة قطر يلتقي خلالها مع أمير قطر، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، وعقد مجلس التنسيق السعودي- القطري".


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