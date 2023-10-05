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صحيفة تواصل الالكترونية

بث مباشر.. بدء المرحلة الـ 2 من عملية فصل التوأم التنزاني بالرياض

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التوأم التنزاني
أ أ
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بدأت المرحلة الثانية من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" في الرياض.
وصباح اليوم، دخل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين"، إلى غرفة العمليات تمهيدًا لبدء العملية الفصل الت تجرى داخل المملكة.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو بثته "الإخبارية"، الفريق الطبي وهو يقوم بإجراء العملية المعقدة لفصل التوأم السيامي والتي تتميز بها المملكة.
وتُجرى العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض.

التوأم يبلغ من العمر عامان

من ناحيته، أكد الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أنه قرر إجراء عملية جراحية دقيقة لفصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" اللذان يبلغان من العمر عامين ووزنهما 13.5 كجم، اليوم الخميس.

العملية تستغرق 16 ساعة على 9 مراحل

وأوضح الربيعة أن العملية ستستغرق قرابة 16 ساعة وتجرى على 9 مراحل، ويشارك فيها 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية، حيث تعد هذه الحالة الثانية من جمهورية تنزانيا الاتحادية.
يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

133 حالة من 24 دولة في 33 عامًا

يذكر أن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة بدأ في عام 1990، واستطاع خلال 33 عامًا أن يتابع 133 حالة من 24 دولة، وتم فصل 58 حالة بنجاح -ولله الحمد- وتعد هذه الحالة رقم 59

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