بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الـ 33 في البحرين بحضور ولي العهد

انطلقت، اليوم الخميس، في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.
ومنذ الصباح، بدأ وصول ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية ورؤساء الوفود إلى قصر الصخير، مكان انعقاد القمة، عند الساعة 12 بالتوقيت المحلي.
وتم التقاط الصورة التذكارية، قبل أن تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة المملكة بصفتها الرئيس السابق للدورة العادية الـ32 للقمة، ثم تُسلّم الرئاسة إلى مملكة البحرين.
ولي العهد يرأس وفد المملكة في القمة العربية بالبحرين
بث مباشر | انطلاق أعمال القمة العربية الـ 33 في المنامة #الإخبارية https://t.co/0gjqP6wOPx— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 16, 2024