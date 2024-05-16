الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الـ 33 في البحرين بحضور ولي العهد

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البحرين تستقبل القادة العرب
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انطلقت، اليوم الخميس، في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.اضافة اعلان


ومنذ الصباح، بدأ وصول ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية ورؤساء الوفود إلى قصر الصخير، مكان انعقاد القمة، عند الساعة 12 بالتوقيت المحلي.
وتم التقاط الصورة التذكارية، قبل أن تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة المملكة بصفتها الرئيس السابق للدورة العادية الـ32 للقمة، ثم تُسلّم الرئاسة إلى مملكة البحرين.

ولي العهد يرأس وفد المملكة في القمة العربية بالبحرين



وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ فقد وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا اليوم الخميس 8 / 11 / 1445هـ الموافق 16 / 5 / 2024م، لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سيعقد في مملكة البحرين.

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بتوجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة في القمة العربية بالبحرين

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