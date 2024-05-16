الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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بتوجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة في القمة العربية بالبحرين

خادم الحرمين وولي العهد
خادم الحرمين وولي العهد
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 صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
 " بيان من الديوان الملكي"
 بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا اليوم الخميس 8 / 11 / 1445هـ الموافق 16 / 5 / 2024م، لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سيعقد في مملكة البحرين.اضافة اعلان
 حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،،،

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