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بتكلفة 30 مليون ريال.. أمير القصيم يدشن مشروع امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان

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أمير القصيم يدشن مشروع امتداد طريق الأمير
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بتكلفة 30 مليون ريال، دشّن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، العمل بمشروع امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان بمدينة بريدة باتجاه الشمال.اضافة اعلان

أمير القصيم يدشن مشروع امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان

ويسهم الطريق في تعزيز وتطوير حركة النقل البرّي على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بمنطقة القصيم.


ونوّه أمير القصيم خلال وقوفه ميدانياً على المشروع، بالدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة، لدعم المشاريع التنموية وتحسين جودة الحياة تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

أهمية مشروع استكمال طريق الأمير

وأشار إلى أهمية مشروع استكمال طريق الأمير محمد بن سلمان لكونه شرياناً رئيسيا بالمنطقة ويسهم في تسهيل حركة التنقل بين المدن ويربط الحركة المرورية المتجهة من طريق الأمير محمد بن سلمان جنوباً إلى طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز شمالاً.


وأكد أنه أحد المحاور الرئيسية للطرق شمال مدينة بريدة، مبيناً أن هذا المشروع سيكون إضافة مهمة لربط مدينة بريدة بمحافظات المنطقة بمنظومة وشبكة طرق حديثة وآمنة.

تطوير النقل البري على الطرق السريعة

وبين أن المشروع يأتي استكمالًا لطريق الأمير محمد بن سلمان يبلغ طوله 5400م، يُعد أحد الشرايين الرئيسية لدعم حركة النقل البرّي ويسهم في تطوير النقل البري على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بعرض 100م ويستوعب الحركة المرورية ويكون أحد المحاور الرئيسية بشمال مدينة بريدة.


وأكد أن أمانة المنطقة تعمل بشكل كبير على إنجاز العمل بنطاق المشروع الذي يدعم مرافق النقل في المنطقة، وسيكون له دور مميز في تعزيز الفرص الاستثمارية على امتداد الطريق لأهميته وموقعه اللوجستي لربطه عدداً من الطرق الرئيسية بالمنطقة.

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