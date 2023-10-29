بترخيص من "البلدية" 158 نشاطا لا تراهم إلا سحابيا فقط

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تحولت العديد من المشاريع للنموذج السحابي، بما فيها المشاريع القائمة التي مرت بتعثرات في أعمالها، لتجد في ترخيص المشاريع السحابية خطوة لإنقاذها من التعثر. اضافة اعلان

وتشمل الأنشطة السحابية 158 نشاطا، خصوصا مع تميز المملكة بتقديم الخدمات السحابية والاستثمار فيها بشكل كبير، حيث يقدر أن يصل حجم سوق الخدمات السحابية بالمملكة في 2025 إلى 19 مليار ريال.





نموذج هجين بين التقليدي والسحابي





خدمة الطلبات عن بعد بشكل جزئي





قدرة طاقم المشروع على الانتاج





منشورات التواصل الاجتماعي



ولجأت مشاريع أخرى لاستخدام نموذج هجين بين التقليدي والسحابي، بحيث تقدم عددا من الخدمات بالمنشأة، وخدمات أخرى تقدمها سحابيا بعد الحصول على ترخيص لتقديمها.وأوضح الخبير والمدرب في التجارة الإلكترونية حسين الحاجي أن أغلبية المطاعم الآن تستقبل الطلبات عن بُعد، وتقدم خدمة التوصيل، وهذا يختلف عن فكرة المطبخ السحابي.حيث يوجد المطعم في السوق، ويعتمد بنسبة كبيرة أو قليلة على استقبال العملاء بالموقع، وخدمتهم في صالة الطعام، ويقدم خدمة الطلبات عن بُعد بشكل جزئي وليس كليا.وتقوم فكرة المطبخ السحابي على عدم الوجود أمام العملاء إلا في المنصات الإلكترونية فقط، وتقتصر الطلبات وخدمة العملاء على النمط الإلكتروني أيضا، لذلك فالمطابخ السحابية ليست نموذجا يهدد وجود المطاعم أو العكس.وأضاف، يساعد على الإقبال على هذا النمط من الأعمال قدرة طاقم المشروع على صب الجهد في الإنتاج فقط، حيث لا يصل العملاء للموقع، إذ لا حاجة لكثير من المهام المتعلقة باستقبال العملاء وخدمتهم.استطرد الحاجي، ينعكس ذلك على بذل جهد أكبر في التسويق، حيث لا يوجد المطعم أمام نظر العملاء في السوق والشارع، وسيعوض ذلك ببذل المزيد من الجهد تسويقيا.ليوجد أمامهم في شاشات الأجهزة الذكية عبر مختلف قنوات التسويق الرقمي (منشورات التواصل الاجتماعي والإعلانات المروجة والظهور والإعلان في محركات البحث والوجود في تطبيقات المطاعم، وما إلى ذلك).ويمكن اعتبار المطابخ السحابية أقدر على توفير بعض المصاريف، وتلبية عدد أكبر من الطلبات مع اختصار الوقت والجهد وتقليل الهدر، واستغلال المساحات.