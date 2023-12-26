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بالمدينة.. بدء التسجيل العيني للعقار بحي العاقول

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بدء التسجيل العيني للعقار بحي العاقول في المدينة
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أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم عن بدء أعمال التسجيل العقاري عبر منصة السجل العقاري، وذلك للنطاق المحدد في حي العاقول في المدينة المنورة، ويستمر التسجيل حتى 28 مارس 2024م.اضافة اعلان

بدء التسجيل العيني للعقار بحي العاقول في المدينة

 ودعت الهيئة، ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق حي العاقول بالمدينة المنورة إلى تسجيل بيانات عقاراتهم في المنصة عبر الرابط: eservices.rer.sa واستيفاء متطلبات التسجيل التي تشمل الهوية الوطنية لمالك العقار، وصك تملّك إلكتروني محدّث.

إطلاق التسجيل العيني للعقار في المدينة

 وأكدت أن إطلاق التسجيل العيني للعقار في المدينة المنورة يمثّل نقلة نوعية للقطاع العقاري بزيادة موثوقية صكوك الملكية العقاري، وتعزيز الشفافية بدقة بياناتها، ودعم جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع.

ماذا تعرف عن حي العاقول بالمدينة المنورة؟

 واشار إلى أن حي العاقول بالمدينة المنورة، يُعدّ واحدًا من 48 حياً شملتها المرحلة الثالثة من مراحل السجل العقاري التي تستهدف 368565 قطعة عقارية، في الرياض، والدمام، والمدينة المنورة.

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