بالمدينة.. بدء التسجيل العيني للعقار بحي العاقول

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أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم عن بدء أعمال التسجيل العقاري عبر منصة السجل العقاري، وذلك للنطاق المحدد في حي العاقول في المدينة المنورة، ويستمر التسجيل حتى 28 مارس 2024م. اضافة اعلان





بدء التسجيل العيني للعقار بحي العاقول في المدينة



إطلاق التسجيل العيني للعقار في المدينة



ماذا تعرف عن حي العاقول بالمدينة المنورة؟



pic.twitter.com/tfQ9rsxwGB بدأ اليوم التسجيل العقاري في مرحلته الثالثة للمناطق العقارية المستفيدة، إذا كان عقارك ضمن المنطقة المستفيدة، كل ما تحتاجه صك إلكتروني محدث، وهوية سارية المفعول؛ لتوثيق عقارك بكل سهولة عبر منصة #السجل_العقاري December 24, 2023

ودعت الهيئة، ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق حي العاقول بالمدينة المنورة إلى تسجيل بيانات عقاراتهم في المنصة عبر الرابط: eservices.rer.sa واستيفاء متطلبات التسجيل التي تشمل الهوية الوطنية لمالك العقار، وصك تملّك إلكتروني محدّث.وأكدت أن إطلاق التسجيل العيني للعقار في المدينة المنورة يمثّل نقلة نوعية للقطاع العقاري بزيادة موثوقية صكوك الملكية العقاري، وتعزيز الشفافية بدقة بياناتها، ودعم جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع.واشار إلى أن حي العاقول بالمدينة المنورة، يُعدّ واحدًا من 48 حياً شملتها المرحلة الثالثة من مراحل السجل العقاري التي تستهدف 368565 قطعة عقارية، في الرياض، والدمام، والمدينة المنورة.