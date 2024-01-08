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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على محايل عسير

أمطار غزيرة على محايل
أمطار محايل عسير
أ أ
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وثق مقطع فيديو متداول، حالة مطرية غزيرة على أحياء محايل عسير، في ظل الحالة المطرية التي تشهده العديد من المناطق في المملكة.

أمطار غزيرة على محايل عسيراضافة اعلان


وأظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على محايل عسير، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
يأتي ذلك فيما هطلت أيضا أمطار غزيرة على أحياء محافظة الطائف، بمنطقة مكة المكرمة خلال الساعات الماضية.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.


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