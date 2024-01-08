بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على محايل عسير

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وثق مقطع فيديو متداول، حالة مطرية غزيرة على أحياء محايل عسير، في ظل الحالة المطرية التي تشهده العديد من المناطق في المملكة.





أمطار غزيرة على محايل عسير اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



امطار غزيرة محايل #عسير الان

توثيق :ابو عماد الاسمري pic.twitter.com/INOSctYXY1 — طقس الجزيرة (@taqs01) January 7, 2024

وأظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على محايل عسير، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.يأتي ذلك فيما هطلت أيضا أمطار غزيرة على أحياء محافظة الطائف، بمنطقة مكة المكرمة خلال الساعات الماضية.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.