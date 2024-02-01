بالفيديو.. طريقة وخطوات تقديم اعتراض مالي في برنامج "حساب المواطن"

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أعلن برنامج "حساب المواطن" طريقة وخطوات تقديم اعتراض مالي في البرنامج، حيث نشر فيديو توضيحي على صفحة الرسمية في "إكس" يوضح الطريقة الصحيحة لتقديم الاعتراض. اضافة اعلان





طريقة تقديم اعتراض مالي في برنامج "حساب المواطن"



استعراض تفاصيل الدفعة الحالية من "حساب المواطن"



عرض جميع سجلات الاعتراضات السابقة والحالية



1ـ بعد الدخول على الحساب سيتم نقلك للصفحة الرئيسية والمتضمنة لآخر دفعة، وللاطلاع على التفاصيل وتقديم اعتراض، قم بالضغط على نفس الشريحة.2ـ ثم اضغط على التبويب، الدفعات المالية، يمين الصفحة، وهنا يظهر إجمالي المبلغ المدفوع.3ـ بإمكانك استعراض تفاصيل الدفعة الحالية بالضغط على عرض، سيظهر في خانة الإجراء إمكانية تقديم اعتراض على الدفعة في حال لم تتجاوز الـ 90 يوما من تاريخ الدفع.4ـ في حال مراجعة التفاصيل والرغبة في الاعتراض، قم بالضغط على زر تقديم الاعتراض، واختر نوع الاعتراض واضغط على إرسال، سيتم عرض رسالة تؤكد استقبال طلب اعتراض.5ـ للاطلاع على سجلات الاعتراضات المالية السابقة والحالية قم بالضغط على زر اعتراضاتي، أعلى الصفحة ، سيتم عرض جميع سجلات الاعتراضات السابقة والحالية.