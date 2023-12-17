بالفيديو.. صلاة الغائب في الحرمين على الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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أدى المصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي، عقب صلاة الظهر ، اليوم، صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله-. اضافة اعلان

وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.



مراسم الدفن تقتصر على أقرباء سموه فقط



العزاء في ديوان أسرة آل صباح



خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت



كما أعلن الديوان الأميري، أن الصلاة على الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد (رحمه الله) في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق تقام اليوم الأحد الساعة 9 صباحًا، وأنها مفتوحة للجميع، بينما تقتصر مراسم الدفن على أقرباء سموه فقط.وأكد الديوان الأميري، أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سوف يستقبل وأسرة آل صباح الكرام التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الاثنين من 9 صباحًا وحتى أذان الظهر فقط، ويوم الثلاثاء من 9 صباحًا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) بإقامة صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (رحمه الله) اليوم الأحد بعد صلاة الظهر في المسجد الحرام والمسجد النبوي.