الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. صلاة الغائب في الحرمين على الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

غعهغ
صلاة الغائب على أمير الكويت
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أدى المصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي، عقب صلاة الظهر ، اليوم، صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله-.اضافة اعلان
 وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.


مراسم الدفن تقتصر على أقرباء سموه فقط

كما أعلن الديوان الأميري، أن الصلاة على الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد (رحمه الله) في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق تقام اليوم الأحد الساعة 9 صباحًا، وأنها مفتوحة للجميع، بينما تقتصر مراسم الدفن على أقرباء سموه فقط.

العزاء في ديوان أسرة آل صباح

وأكد الديوان الأميري، أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سوف يستقبل وأسرة آل صباح الكرام التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الاثنين من 9 صباحًا وحتى أذان الظهر فقط، ويوم الثلاثاء من 9 صباحًا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.

خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) بإقامة صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (رحمه الله) اليوم الأحد بعد صلاة الظهر في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

اقرأ أيضا

عاجل.. تطبيق نظام "حضوري" الإلكتروني على موظفي إدارات التعليم اليوم

"تقييم" تُطلق هويتها الجديدة... البنود والتفاصيل

تحمل 24 طنًا.. مغادرة الطائرة الـ31 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

أقلها 3 بالسودة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بمناطق المملكة

حرارة تحت الصفر.. شاهد تجمد المياه في مرتفعات عسير

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

56فغاال 10:16 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

الكويت تُودّع قائدها.. شاهد مراسم دفن الأمير نواف بمقبرة الصليبيخات

8789خ78 9:45 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

مشاركة شعبية.. مشهد مهيب لموكب تشييع جنازة أمير الكويت الراحل (فيديو)

خادم الحرمين وولي العهد 2:32 م السبت، 16 ديسمبر 2023

بيان من الديوان الملكي: خادم الحرمين وولي العهد يعزيان عائلة آل صباح في وفاة أمير الكويت

أهم 10 10:00 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في وافد وتوقيف منتحل بجدة وبيان حول صحة أمير الكويت

اقرأ أيضا

56فغاال
10:16 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

الكويت تُودّع قائدها.. شاهد مراسم دفن الأمير نواف بمقبرة الصليبيخات

أهم 10
10:06 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أسرار "الطوابير الوهمية" أمام المقاهي وطرق السلامة من شر السحرة

8789خ78
9:45 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

مشاركة شعبية.. مشهد مهيب لموكب تشييع جنازة أمير الكويت الراحل (فيديو)

أمطار غزيرة على عسير
9:08 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

تحذير عاجل من تقلبات ورياح شديدة على مكة والمدينة وتبوك لـ5 مساءً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

نظام حضوري
2:03 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. تطبيق نظام "حضوري" الإلكتروني على موظفي إدارات التعليم اليوم

الضمان الاجتماعي المطور
1:07 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

توضيح عاجل لـ"الموارد البشرية" حول مصادر أموال الضمان الاجتماعي

واتساب
12:48 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

كيف تمنع "واتساب" من ملء مساحة تخزين هاتفك؟.. الطريقة والخطوات

الدارجة الآلية
12:10 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. تعرف على شروط استيراد الدراجات النارية من الخارج والأنواع الممنوعة

قوى1
11:48 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

"قوى" لا يمكن نقل خدمات هذا الموظف

مدرستي
11:32 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات الدخول على الاختبارات بأسهل طريقة