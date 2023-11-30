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بالفيديو.. شركة "إكس بنج" تستعرض سياراتها الطائرة في بكين

السيارة الطائرة
السيارة الطائرة
أ أ
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استعرضت شركة XPeng الصينية نموذجا أوليا لمركبتها الطائرة الكهربائية، وذلك خلال مشاركتها في معرض (CISCE) في بكين.

السيارة مجهزة بمقعدين للركاب ووزنها 560 كلجاضافة اعلان

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مركبة XPeng Voyager X2 مجهزة بمقعدين للركاب، ويبلغ وزنها 560 كلج
ويمكن لهذه المركبة التحليق لعلو 1 كلم فوق سطح الأرض، والطيران بسرعة 130 كلم/سا، وبطارياتها تمكنها من البقاء في الهواء لمدة 35 دقيقة.

515 شركة محلية وعالمية تشارك في المعرض

يقام معرض China International Supply Chain Expo (CISCE) لأول مرة في الصين في الفترة ما بين 28 نوفمبر الجاري و2 ديسمبر المقبل.
وتشارك فيه 515 شركة صينية وعالمية، وتنقسم مساحاته لعرض أشياء مختلفة مرتبطة بالتكنولوجيا، والتقنيات الصديقة للبيئة، والطاقة، والزراعة وأنماط الحياة الصحية.

اجنحة الشركات المشاركة في المعرض

ويضم المعرض أجنحة لشركات من عدة دول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا وألمانيا وفيتنام وتايلاند والبرازيل وأستراليا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمجر وتركيا وغيرها.

https://youtu.be/_Kt3Xa3-P-A?si=LdPNoIxTzF4oSYl-

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