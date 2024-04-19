بالفيديو.. شاهد بداية هطول الأمطار الغزيرة على الشفا بالطائف

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بالتزامن
مع التوقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم
الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل، بدأت تتساقط كميات من الأمطار على الشفاء
بالطائف.
بداية
الأمطار الغزيرة على الشفا بالطائفوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف تساقطت أمطار غزيرة على الشفا
بالطائف مع تقلبات جوية بمنطقة بمكة المكرمة.
أمطار
رعدية غزيرة مع جريان السيول وفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر التوقع
بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة
وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد
إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.
بداية الامطار على #الشفا #الطائف_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) April 19, 2024
من سالم المسعودي pic.twitter.com/TKTcPYMVrN
في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف،تبوك.