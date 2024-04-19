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بالفيديو.. شاهد بداية هطول الأمطار الغزيرة على الشفا بالطائف

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أمطارالطائف
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بالتزامن مع التوقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل، بدأت تتساقط كميات من الأمطار على الشفاء بالطائف.اضافة اعلان

بداية الأمطار الغزيرة على الشفا بالطائف

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف تساقطت أمطار غزيرة على الشفا بالطائف مع تقلبات جوية بمنطقة بمكة المكرمة.


أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

 في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف،تبوك.

حتى الثلاثاء.. أمطار رعدية على معظم لبمناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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