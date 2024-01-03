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بالفيديو.. سجين مخدرات يكشف تفاصيل لأول مرة عن الانجرار لطريق الشيطان

كبتاجون
مادة الكبتاجون المخدر
أ أ
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كشف مسجون في قضية مخدرات عن تفاصيل سقوط في مستنقع عالم المخدرات والاتجار فيها.

ترويج المخدرات اضافة اعلان

وقال السجين - الذي لم يكشف عن هويته - في مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها في منصة "إكس": قضيتي ترويج.. وزني البشيطان لهذا الطريق". 
وأشار إلى أي مدى تسبب عالم المخدرات في تغيير مجرى حياته "يدمر الأسرة وشخصيتك ويقطعك عن أهلك ويمنعك عن أشياء كثيرة ما تقدر تمارسها.. دمار دمار شامل يعني".

طريق المخدرات

وروى الشجين كيفية السقوط به في يد الشرطة، قائلاً: "اتصل علي شخص لأبيع له حبوب كبتاجون وأمسكوا بي". 
وتابع: "متزوج وعندي أطفال والمخدرات أبعدتني عنهم ما أقدر أتكلم معهم كثيرًا وقلبي يتقطع لأني ما أقدر أشوفهم ومبتعد عنهم".
لكنه قال إنه أبدى ندمًا على ذلك، "والحمد لله هذه توبة لوجه الله وربنا يهدي الجميع إن شاء الله".

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