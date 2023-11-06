بالفيديو.. سجين: رفيق السوء ضللني وأفسد حياتي

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يحكي سجين جاء من إحدى الدول العربية، يخفي كمية من الحبوب المخدرة، بمساعدة من صديقه، الذي تكفل بدسها جيدا في حاجياته من ملابس وأطعمة اضافة اعلان

أوهمه صديقة وطمعه في الثراء السريع أنه لا أحد سيكشفه وإن المكسب مضمون، المهم أن يصل إلى المملكة ويقابل العنصر الثاني الذي سيتكفل باستلام المخدرات منه.





الأجهزة الأمنية كانت في إنتظاره





إبنتي تواجه مصيرها بدون أب





حياتي سوف تنتهى في السجن



وعندما وصل إلى أرض المطار في المملكة كانت الأجهزة الأمنية في انتظارهما وقُبِض عليه وعلى من ينتظره ويسكن في أحد السجون الآن.يقول السجين: حياتي انتهت وبيدي أفسدت كل شيء، والدي ووالدتي يعيشون الآن بحسرتهم على ابنهم تاجر المخدرات المسجون.ويضف: عندي طفلة عمرها 5 سنوات، كان يكفيني أن أعيش بجوارها ولو بدون أكل أو شرب، أفضل ألف مرة مما أنا وهي عليه الآن، أنا في السجن وهي تواجه مصيرها بدون أب.ويقول: أنا مشيت خلف صاحبي وصدقت أوهام الثروة السريعة، والنهاية كل شيء ضاع ولم أعد أمتلك أي شيء حتى العائلة والوطن.ويسأل نفسه، حتى لو كنت حققت الملايين، ما هي فائدتها الآن وأنا أقبع خلف القضبان لا أدري إذا كنت سأخرج من السجن أو أن حياتي ستنتهي فيه.للأسف عرفت الحقيقة بعد خسارة كل شيء، وندمت في وقت لم يعد ينفع فيه الندم، ربما يكون في عون من تسببت في أذاهم وتخريب حياتهم.