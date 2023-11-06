الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. سجين: رفيق السوء ضللني وأفسد حياتي

حكاية سجين
حكاية سجين
أ أ

يحكي سجين جاء من إحدى الدول العربية، يخفي كمية من الحبوب المخدرة، بمساعدة من صديقه، الذي تكفل بدسها جيدا في حاجياته من ملابس وأطعمةاضافة اعلان
أوهمه صديقة وطمعه في الثراء السريع أنه لا أحد سيكشفه وإن المكسب مضمون، المهم أن يصل إلى المملكة ويقابل العنصر الثاني الذي سيتكفل باستلام المخدرات منه.


الأجهزة الأمنية كانت في إنتظاره 

وعندما وصل إلى أرض المطار في المملكة كانت الأجهزة الأمنية في انتظارهما وقُبِض عليه وعلى من ينتظره ويسكن في أحد السجون الآن.
يقول السجين: حياتي انتهت وبيدي أفسدت كل شيء، والدي ووالدتي يعيشون الآن بحسرتهم على ابنهم تاجر المخدرات المسجون.


إبنتي تواجه مصيرها بدون أب

ويضف: عندي طفلة عمرها 5 سنوات، كان يكفيني أن أعيش بجوارها ولو بدون أكل أو شرب، أفضل ألف مرة مما أنا وهي عليه الآن، أنا في السجن وهي تواجه مصيرها بدون أب.
ويقول: أنا مشيت خلف صاحبي وصدقت أوهام الثروة السريعة، والنهاية كل شيء ضاع ولم أعد أمتلك أي شيء حتى العائلة والوطن.


حياتي سوف تنتهى في السجن

ويسأل نفسه، حتى لو كنت حققت الملايين، ما هي فائدتها الآن وأنا أقبع خلف القضبان لا أدري إذا كنت سأخرج من السجن أو أن حياتي ستنتهي فيه.
للأسف عرفت الحقيقة بعد خسارة كل شيء، وندمت في وقت لم يعد ينفع فيه الندم، ربما يكون في عون من تسببت في أذاهم وتخريب حياتهم.


اقرأ أيضا

شرطة جدة
4:14 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

الإطاحة بمقيمين بجدة لتحويلهما سكنهما إلى وكر لهذه الجريمة

778998
3:55 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

فيديو مذهل.. السيول تجري مع تدفق شلالات الأمطار بالحريق جنوب الرياض

جامعة الملك عبدالعزيز
3:17 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تعليق الدراسة المسائية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة

رابط-تسجيل-دخول-الموارد-البشرية-1442
3:08 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

بشرى سارة.. الموارد البشرية تُطلق برنامج تأهيل الخريجين

اقرأ أيضا

تسجيل فوري للصكوك الوقفية عبر الربط الإلكتروني

الآن.. شاهد غزارة الأمطار مع السيول شرق مكة

الأمن يقرر غلق مؤقت لطريق "الهدا" بالاتجاهين إحترازياً بسبب الأمطار

الأحد.. المملكة تدعو لقمة إسلامية استثنائية في الرياض لبحث العدوان على غزة

"تقويم التعليم" تطلق المرحلة الثانية من "برنامج جاهزية"

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

النيابة العامة 1:19 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. النيابة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض

images 2:01 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. ارتكب هذه الجريمة البشعة.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا في المالكي بمكة

الداخلية 2:02 م السبت، 04 نوفمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في سلطان الدوسري بالرياض

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 1:32 م السبت، 04 نوفمبر 2023

في 7 أيام.. الداخلية تعلن عن ضبط (16695) وافدًا وتكشف التفاصيل

اقرأ أيضا

النقل الثقيل
2:10 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

291 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي

أخبار السعودية
2:01 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. إعانة الزواج للأيتام وموعد القبول بالتجنيد الموحد

هيئة الزكاة
1:51 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"الزكاة" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقراراتها

النيابة العامة
1:19 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. النيابة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
4:03 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

قبل صرف دفعة نوفمبر.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بشأن الآيبان البنكي

الضمان الاجتماعي المطور
3:08 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي في هذه الحالات

الراتب -- ريال - الموارد
2:02 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. "التعليم" تحدد موعد صرف مكافأة نوفمبر للطلاب وخطوات الاستعلام

أخبار السعودية
2:01 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. إعانة الزواج للأيتام وموعد القبول بالتجنيد الموحد

النيابة العامة
1:19 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. النيابة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض

أمطار غزيرة على عسير
1:02 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة والرياض ومعظم المناطق لـ11 مساء