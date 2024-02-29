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بالفيديو.. حقيقة استخدام الليزر والإشعاع لتفتيح لون التمر قبل رمضان

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التمور
أ أ
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أصدر المركز الوطني للنخيل والتمور بيانًا بشأن حقيقة استخدام الليزر والإشعاع لتفتيح لون التمر قبل رمضان.

حقيقة استخدام الليزر والإشعاع لتفتيح لون التمراضافة اعلان

وأكد أنه لا صحة للمعلومات المتداولة مجددًا حول استخدام بعض مصانع التمور تقنيات حديثة تجعل لون التمر يبدو فاتحًا وعلى غير لونه لخداع المشتري ومحاولة غشه.


وحسب "الإخبارية"، فقد شدد المركز إلى عدم صحة هذه المعلومات شكلًا ومضمونًا، مؤكدًا أن اللون يرتبط بعوامل أخرى منها التربة والمناخ ودرجة الرطوبة.
ومع اقتراب شهر رمضان، يزداد الإقبال على شراء التمر بمختلف أنواعه، ويحل ضيفًا على مائدة الإفطار طوال شهر الصيام.

تعرف على أفضل أنواع التمور بالمملكة وأسعارها

وتحتل صناعة التمور في المملكة، مكانة مميزة، فهي تتميز بإنتاج أجود أنواع التمور في العالم، والتي تشكل جزءًا من هويتها وحضارتها، ولا يكاد يخلو بيت من بيوتها من تواجد التمور بكافة أنواعها وأشكالها.


وتحتضن المملكة أكثر من 33 مليون نخلة، فيما بلغ عدد الحيازات أكثر من 123 ألف حيازة زراعية، تتوزع في 13 منطقة إدارية.
وتتنوع أصناف التمور ومن أبرزها، البرحي، والخضري، والخلاص، والرزيز، والسكري، والشيشي، والصفاوي، والصفري، والصقعي، والعجوة، والعنبرة، والحلوة، والبرني، والروثانة، والمكتومي، ونبتة علي، وشقراء، ونبتة سيف، وغيرها من الأصناف.

إنتاج وصادرات المملكة من التمور

وفقًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة، تنتج المملكة وتصدر أكثر من 300 صنف من التمور بإنتاج سنوي يتجاوز 1.54 مليون طن سنويًا، محققة المرتبة الأولى عالميًا في صادرات التمور.


وبلغت قيمة صادرات المملكة من التمور 1,280 مليار ريال خلال العام 2022، بقيمة بلغت 1,280 مليار ريال، وزيادة قدرها 5.4 بالمئة عن العام السابق، وفقًا للمركز الوطني للنخيل والتمور.

أسعار بيع التمور بالمملكة

1 - عجوة المدينة:
تتراوح الاسعار من 50 إلى 70 ريالاً للكيلو الواحد.
2 - تمر الصقعى:
يتراوح السعر من 50 إلى 60 ريالاً للكيلو الواحد.
3 - التمر المجدول:
يترواح السعر ما بين 70 إلى 80 ريالاً للكيلو الواحد.
4 - خلاص الذهبي:
يتراوح من 18 إلى 20 ريالاً  للكيلو الواحد.
5 – السكري:
يصل إلى نحو 20 ريالاً للكيلو الواحد.
6 - الخلاص من النوع الملكي:
يباع بنحو 135 ريالاً للكيلو الواحد.

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