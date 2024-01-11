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صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو جراف.. طريقة توثيق المؤهل في منصة "مسار"

مسار
طريقة توثيق المؤهل في منصة "مسار"
أ أ
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أعدت صحيفة "تواصل" فيديو توضيحيا لعملية التسجيل في منصة "مسار" وذلك عبر خطوات بسيطة وواضحة.

وتقدم المنصة العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تسهيل الأمور على المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدماتها مثل توثيق مؤهلاتهم التعليمية.

طريقة توثيق المؤهل في منصة مسار الإلكترونية



1- عليك زيارة منصة مسار الإلكترونية.
2- سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور .
3- اختر إنشاء طلب.
4- قم بملء البيانات الشخصية المطلوبة.
5- انقر على أيقونة التالي.
6- قم بتعبئة بيانات المؤهل.
7- قُم برفع نسخة من المؤهل.
8- ستظهر البيانات الوظيفية الجديدة.
9- أكد على الشروط والأحكام.
10- اضغط على خانة إرسال الطلب.

طريقة التسجيل في منصة مسار


لتوثيق المؤهل على منصة مسار، يلزم للمواطن أن يكون مسجلا في المنصة، ويمكن اتباع الخطوات التالية.

1- الدخول إلى رابط منصة “مسار” الإلكترونية.
2- الضغط على إنشاء حساب مستخدم.
3- إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.
4- الضغط على أيقونة التحقق.
5- إدخال البيانات المطلوبة في الصفحة التالية.
6- كتابة كود التحقق الذي يصل إلى رقم الجوال.
7- اتباع التعليمات لاستكمال عملية التسجيل.
8- ستصل رسالة تؤكد نجاح التسجيل في منصة.
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