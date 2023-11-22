بالفيديو.. تساقط أمطار غزيرة على الحمضة بالعقيق في الباحة

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، تساقطت عصر اليوم أمطار غزيرة على الحمضة بالعقيق في منطقة الباحة. اضافة اعلان





مطر غزير وسيول بالعقيق في الباحة



حالة مطرية على عموم مناطق المملكة



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الحمضة في العقيق بالباحة لأمطار غزيرة مع طقس غير مستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.وأوضح أنه يتوقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.