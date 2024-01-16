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بالفيديو.. تساقط أمطار صباحية على صفوى بالشرقية

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أمطار صفوى بالشرقية
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بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم الثلاثاء، أمطار على صفوى بالمنطقة الشرقية.اضافة اعلان

تساقط أمطار صباحية على صفوى بالشرقية

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مدينة صفوى بمحافظة القطيف في الشرقية، لأمطار صباحية مصحوبة برياح نشطة وتناثر حبات البرد.

انخفاض في درجات الحرارة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم.
كما توقع  أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر

 في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل الخليج العربي ومرتفعات جازان، عسير، والباحة.

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