بالفيديو.. تساقط أمطار صباحية على صفوى بالشرقية

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بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم الثلاثاء، أمطار على صفوى بالمنطقة الشرقية. اضافة اعلان





تساقط أمطار صباحية على صفوى بالشرقية





امطار

الثلاثاء ٤ رجـــب ١٤٤٥هـ

15 يناير 2024م

من | جاسم السعيد

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. pic.twitter.com/9DBwppIfhz 📍فيديوامطار #صفوى بالشرقيةالثلاثاء ٤ رجـــب ١٤٤٥هـ15 يناير 2024ممن | جاسم السعيد January 16, 2024

انخفاض في درجات الحرارة



تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مدينة صفوى بمحافظة القطيف في الشرقية، لأمطار صباحية مصحوبة برياح نشطة وتناثر حبات البرد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم.كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل الخليج العربي ومرتفعات جازان، عسير، والباحة.