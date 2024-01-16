بالفيديو.. تساقط أمطار صباحية على صفوى بالشرقية

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم الثلاثاء، أمطار
على صفوى بالمنطقة الشرقية.
تساقط
أمطار صباحية على صفوى بالشرقيةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مدينة صفوى بمحافظة
القطيف في الشرقية، لأمطار صباحية مصحوبة برياح نشطة وتناثر حبات البرد.
📍فيديو— طقس (@tqqs) January 16, 2024
امطار #صفوى بالشرقية
الثلاثاء ٤ رجـــب ١٤٤٥هـ
15 يناير 2024م
من | جاسم السعيد
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انخفاض
في درجات الحرارةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في
درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم.
كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.